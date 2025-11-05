Elecciones legislativas: se capturaron 31 prófugos durante el “Operativo Urna 2025″

El mismo operativo había iniciado previo a las elecciones. De un total de 340, se dio con el paradero de 31 de ellas, que ya quedaron a disposición de la Justicia.

Se capturaron a 31 personas prófugas durante las últimas elecciones legislativas. Foto: NA/Juan Vargas.

La Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) ya presentó los resultados del “Operativo Urna 2025″ que se desarrolló durante los últimos comicios legislativos en la Argentina, el pasado domingo 26 de octubre.

El informe señaló que -a partir de estas elecciones- se pudo dar con el paradero de 31 personas requeridas por diversas razones, por juzgados y tribunales de todo el país.

31 personas fueron detenidas tras estas elecciones legislativas. Foto: REUTERS

¿Cómo fue el “Operativo Urna 2025″?

La tarea había tenido inicio previo a las elecciones, cuando la SeCaP les encomendó a diferentes divisiones policiales de todo el país que se presenten en los distintos lugares de votación con el fin de cumplir con los requerimientos de los juzgados para ubicar a personas que estaban declaradas como rebeldes.

Sobre estas personas pesaba un pedido de captura o también era necesario conocer su paradero.

El informe final señala que se emitieron 340 oficios y de ese total se logró capturar a seis acusados que estaban evadiendo la Justicia, además de que se notificó a otras 16 personas imputadas con averiguación de paradero vigente.

Además de esos 22 detenidos durante la jornada electoral, se suman otras nueve personas que fueron ubicadas por el mismo operativo, pero días previos al domingo 26 de octubre y también posteriores a él.

“Se logró ubicar a 31 personas y someterlas a proceso, mientras que otras 309 aún son buscadas. Ello evidenció que el operativo desplegado tuvo una efectividad del 9%”, se señala en el portal Fiscales.

El "Operativo Urna 2025" logró dar con 31 personas que no estaban en el radar de la Justicia.

También se realizó un informe parecido en el 2023, cuando se llevó a cabo un operativo similar durante las tres jornadas electorales que fueron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto de 2023, las elecciones generales del 22 de octubre y la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre.

En aquella oportunidad “se libraron 432 oficios para requerir a 213 personas y se pudo ubicar a 39 personas: 14 de ellas quedaron detenidas y otras 25 eran requeridas por paraderos y comparendos”.