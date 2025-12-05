Fecha confirmada: cuándo cobran las autoridades de mesa de las Elecciones 2025

Desde el Correo Argentino indicaron el cronograma de pagos para aquellas personas que trabajaron durante el domingo 26 de octubre.

Funcionarios judiciales bonaerenses serán convocados como autoridades de mesa

El pasado domingo 26 de octubre se desarrollaron las elecciones legislativas 2025. Estos comicios tuvieron el trabajo de miles de autoridades de mesa a lo largo y ancho del territorio nacional, trabajo que es pago.

En este marco, el Correo Argentino confirmó los días en que pagará por esta labor para aquellos que se hayan desempeñado en las elecciones.

Elecciones. Foto: REUTERS

Al igual que ocurre con distintas prestaciones sociales, se informó que estos viáticos se abonarán en relación a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La buena noticia para todos los que se desempeñaron como autoridades de mesa es que el pago se recibirá antes de la Navidad 2025, un momento que puede implicar más gastos en comida, regalos y hasta decoración.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: NA

Cuándo cobran las autoridades de mesa de las Elecciones 2025

La Dirección Nacional Electoral (DNE) difundió el detalle de las fechas de pago, que comenzará el próximo miércoles 10 de diciembre y finalizará el martes 16 del mismo.

Miércoles 10 de diciembre : DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 11 de diciembre : DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 12 de diciembre : DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 15 de diciembre : DNI terminados en 6 y 7.

Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Un punto importante de los cobros es que aquellas personas que hayan elegido recibir el dinero por ventanilla deben acudir con DNI en mano en la fecha señalada.

Si optaron por el pago electrónico, simplemente el dinero ingresará en su cuenta en la fecha estipulada.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: REUTERS

Cuánto cobran las autoridades de mesa de las Elecciones 2025

Cabe recordar que el monto que se le abonará a las autoridades de mesa por su labor en las Elecciones 2025 fue indicado a través de la Resolución 347/2025.

La suma base es de $40.000, tanto para las autoridades suplentes y titulares. Además, los que realizaron la capacitación que se brindaba en la previa, obtendrán otros $40.000.

Además, aquellos que se hayan desempeñado como delegados electorales tienen una ganancia más alta: $120.000 por la jornada completa. El motivo tiene que ver con que contaban con más responsabilidad durante el 26 de octubre.