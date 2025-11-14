Sesión especial: cuándo y a qué hora juran los 24 senadores electos

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, los nuevos senadores tienen fecha y hora para jurar sus cargos.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Los 24 senadores electos en los comicios del pasado 26 de octubre jurarán en sus cargos mediante una sesión especial que se llevará a cabo en la Cámara Alta. Cuándo será la fecha y a qué hora está pautada la actividad en el Senado de la Nación.

Cuándo juran los 24 senadores electos

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, la jura de los 24 senadores electos será el próximo 28 de noviembre a las 11 de la mañana. De esta manera, el Senado retomará su actividad antes del recambio que tendrá lugar en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, fecha en la que asumirán de manera oficial.

La victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional en las elecciones legislativas generó un impacto inmediato en la reconfiguración del Congreso. Sumado a eso, el espacio de Milei viene logrando acuerdos con el PRO, situación que mantiene inquieto a Mauricio Macri, el presidente del espacio amarillo.

Debate en el Senado. Foto: @SenadoArgentina

Reunión de Bullrich y Villarruel en el Senado: qué reveló cada una tras las tensiones internas que atravesaron

“Hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza”, dijo la titular del Senado.

También explicó lo que quiso dejar en claro en el encuentro con Bullrich: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o de alguna manera interrumpir el ejercicio parlamentario”, indicó.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich Foto: NA

En este sentido, profundizó y dijo que tiene “facultades que están muy definidas por la Constitución y por el reglamento de la cámara, y que apuntan a que se garantice siempre la independencia de poderes y el respeto a las facultades que tiene el Poder Legislativo”.

Patricia Bullrich llegó al Senado en horas del mediodía del viernes 14 de noviembre y se reunió con Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara. “Se mostró muy colaborativa”, se limitó a decir.