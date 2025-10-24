¿Hay aumento para empleadas domésticas?: cuánto cobrarán por día y por hora en noviembre de 2025

Los empleadores deberán liquidar los sueldos tomando como referencia los valores más recientes publicados por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. De cuánto son los montos según la categoría.

Empleadas domésticas. Foto: Freepik

Como todavía no se concretó un nuevo acuerdo paritario entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y el Ministerio de Capital Humano, las empleadas domésticas no tendrán aumento y cobrarán en noviembre de 2025 un monto similar al de septiembre, el último mes que sufrió una actualización salarial.

En este contexto, los empleadores deberán liquidar los sueldos tomando como referencia los valores más recientes publicados por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

Empleadas domésticas. Foto: Freepik.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre 2025

Según lo publicado por la Upac, las escalas salariales para noviembre son las siguientes:

Supervisor/a

Con retiro : $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Tareas específicas

Con retiro : $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros/as

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas

Con retiro : $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales

Con retiro : $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cabe recordar que el personal contratado por horas es aquel que trabaja menos de 24 horas semanales para un mismo empleador, mientras que el mensual es aquel que trabaja 24 o más horas semanales para un mismo empleador.

Además, es importante saber que estos valores responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá abonar también los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

En el caso de que el trabajo pueda ser encuadrado en más de una de las categorías, lo que corresponde por ley es que la trabajadora perciba el pago por la categoría mejor remunerada.

Cuándo fue el último aumento de sueldo a empleadas domésticas

La última actualización salarial fue en julio, cuando se decidió dar un aumento del 6,5% de manera escalonada entre julio y septiembre, de la siguiente manera:

3,5% sobre los mínimos de enero de 2025

1% en julio

1% en agosto

1% en septiembre

Servicio doméstico. Foto: NA.

Cómo registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares

Los empleadores deben inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA. El mismo se puede hacer de forma virtual de siguiendo estos pasos: