Las acciones argentinas en Wall Street vuelven a subir en el inicio de la semana: qué pasa con el riesgo país y el dólar

El mercado reaccionó de manera positiva a los cambios de gabinete dispuestos por el presidente Javier Milei. Las acciones comenzaron noviembre con alzas extendiendo la recuperación que tuvieron en el cierre de octubre, después de las elecciones legislativas.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street continúan el rally alcista en el inicio de la semana en el que el presidente, Javier Milei, presentó parte de su nuevo gabinete.

Sigue el optimismo en los mercados financieros

El MERVAL de la Bolsa de Buenos Aires sube 5,5% en las primeras operaciones de este lunes.

Se destacan las subas de: IRSA (10,2%), Comercial del Plata (9%), Banco Superville (8%) y Metrogas (5,2%), entre otras. Los ADRs en Nueva York también muestran mayorías de subas.

El panorama es distinto en los bonos, donde de arranque aparecen resultados mixtos. En tanto, el Riesgo País es de 658 puntos.

Dólares. Foto: REUTERS

Qué pasa con el dólar

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este lunes 3 de noviembre a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.

En tanto, el dólar mayorista lo hace a $1.450 y $1.455 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio es $1.425 y $1.475.

Pesimismo en Wall Street respecto a la posición económica de Argentina. Foto: REUTERS

En tanto, el MEP opera en $1.473 y el Contado con Liquidación en $1.489.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.425 y $1.445 para ambas cotizaciones.