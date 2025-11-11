Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en Argentina: ranking y precio de referencia

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados. Modelos y precios.

Venta autos usados - economía argentina

En un contexto donde la venta de autos usados sigue mostrando dinamismo con más de 1,6 millones de unidades transferidas entre enero y octubre, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de octubre el Volkswagen Gol es el modelo más vendido en Argentina con 9.037 unidades.

En octubre, sin embargo, el mercado sintió el impacto de la incertidumbre política y la volatilidad del dólar. Se concretaron 166.285 operaciones, una leve baja del 3,1% frente al mismo mes de 2024, aunque el balance general del año sigue siendo positivo.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, explicó que “tras las elecciones y con un panorama más estable, se espera que noviembre retome el ritmo de consultas y operaciones”. Además, proyectó que el 2025 podría cerrar con un volumen superior a las 1.750.000 transferencias.

Los 10 autos usados más vendidos en octubre 2025

De esta manera, el Volkswagen Gol y Gol Trend volvió a liderar el ranking con más de 9.000 unidades transferidas, consolidando su histórico dominio entre los usados. En segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, seguida por el Chevrolet Corsa/Classic.

Ránking: a continuación, el top 10 completo de los autos usados más vendidos en octubre:

Volkswagen Gol y Gol Trend: 9.037 unidades Toyota Hilux: 6.694 Chevrolet Corsa y Classic: 4.616 Volkswagen Amarok: 4.577 Ford Ranger: 4.424 Toyota Corolla: 3.437 Ford EcoSport: 3.389 Peugeot 208: 3.232 Fiat Palio: 3.099 Toyota Etios: 2.700

Fábrica de Volkswagen, REUTERS

Cuánto valen los usados más vendidos

Los precios de referencia de los autos usados más buscados en Argentina varían según versión, estado y año, pero en promedio se ubican dentro del siguiente rango:

Volkswagen Gol Trend (2018-2020): entre $8,5 y $11,2 millones

Toyota Hilux (2017-2019): entre $23 y $30 millones

Chevrolet Corsa/Classic (2014-2016): entre $5,5 y $7,2 millones

Volkswagen Amarok (2018-2020): entre $22 y $28 millones

Ford Ranger (2017-2019): entre $21 y $27 millones

Toyota Corolla (2018-2020): entre $13 y $17 millones

Ford EcoSport (2018-2020): entre $10 y $13 millones

Peugeot 208 (2018-2021): entre $11 y $14 millones

Fiat Palio (2016-2018): entre $7 y $9 millones

Toyota Etios (2018-2020): entre $9 y $11 millones

Expectativas para el cierre del año

A pesar del freno puntual de octubre, las perspectivas para el último tramo de 2025 son alentadoras.

El crecimiento más fuerte se observa en las provincias del interior, con Formosa, Neuquén y Santiago del Estero liderando los porcentajes de incremento interanual.

Además, muchas operaciones incluyen la entrega de un vehículo usado como parte de pago, una práctica que sigue siendo clave para dinamizar el sector.

Con una demanda sostenida y precios que se mantienen firmes, el mercado de autos usados se consolida como uno de los más activos del año dentro del rubro automotor.