La transferencia de un auto usado continúa siendo uno de los trámites más habituales dentro del sistema registral argentino. En enero de 2026, los costos se mantienen alineados con las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional durante 2025, que redujeron aranceles y agilizaron parte del procedimiento.

Sin embargo, el monto final sigue dependiendo, en gran medida, de los impuestos provinciales y de algunos cargos adicionales obligatorios.

La transmisión del dominio es el único acto legal que acredita la propiedad de un vehículo. Además, representa un punto clave tanto para el comprador como para el vendedor, ya que libera a este último de cualquier responsabilidad civil, penal o tributaria futura vinculada al automotor.

¿Cómo se realiza la transferencia de un auto usado?

Actualmente, la transferencia puede iniciarse en el registro donde está radicado el vehículo o en el correspondiente al domicilio del comprador.

El proceso comienza de manera digital, a través de una precarga online en el sitio oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), donde se asigna un turno para finalizar el trámite de forma presencial.

Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Ministerio de Justicia fue la eliminación de la obligación de realizar el trámite exclusivamente en el registro del domicilio del titular, lo que amplió las opciones y facilitó la operatoria para los usuarios.

¿Qué documentación se necesita?

Para concretar la transferencia de un auto usado se debe presentar la Solicitud Tipo 08, firmada y certificada por el vendedor (y su cónyuge, en caso de corresponder), junto con el título del automotor y las cédulas de identificación vigentes. El comprador debe acreditar su identidad con DNI y presentar constancia de CUIT, CUIL o CDI.

También es obligatoria la verificación policial del vehículo, que tiene una validez de 150 días hábiles. Este paso busca garantizar que los datos del auto coincidan con los registros oficiales y que no existan irregularidades.

En operaciones de alto valor, cuando el precio del automotor supera los $92.663.642, se exige además la declaración jurada de licitud de fondos, requerida por la Unidad de Información Financiera (UIF), acompañada por la documentación respaldatoria correspondiente.

¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado en enero 2026?

El costo principal del trámite es hoy del 1% del valor del automotor, tanto para vehículos nacionales como importados. Este arancel unificado incluye la emisión del título, la cédula, dos certificaciones de firma y gestiones ante organismos de rentas.

La medida, implementada durante 2025, implicó una baja significativa respecto del esquema anterior, que establecía un 1,5% para autos nacionales y un 2% para importados.

A este arancel nacional se suman los costos que varían según la provincia. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un impuesto de sellos del 3%. Además, deben abonarse otros conceptos como el informe de infracciones, el Formulario 13 y la verificación policial.

En conjunto, si bien la reducción del arancel principal alivió el costo del trámite, el valor final de la transferencia sigue dependiendo del lugar donde se realice y de los cargos adicionales que establece cada jurisdicción.