Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central: “Las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas”

Vladimir Werning habló en el “Argentina Fintech Forum” y expuso que el cepo que persiste no tardará en caer. La palabra del vicepresidente del Banco Central.

El vice presidente del Banco Central, Vladimir Werning, Foto: NA

En el marco del “Argentina Fintech Forum” que se desarrolla en el Centro de Convenciones Buenos Aires, Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, sostuvo que el Gobierno apuesta a que las últimas restricciones cambiarias “no tardarán en ser levantadas” y profundizó en torno a la economía argentina.

El funcionario explicó: “El cepo no era equitativo porque tenían acceso las grandes empresas, pero las pequeñas y las personas no. Quedaron restricciones cambiarias pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser levantadas”.

Además, remarcó que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili —no asistió al foro porque está en Basilea, Suiza— coincidió en que “es un momento de mucho entusiasmo” y que “nosotros estamos haciendo el esfuerzo de la estabilidad macroeconómica manteniendo los derechos contractuales”.

El Banco Central de la República Argentina. Foto: Reuters.

Werning añadió que en el pasado reciente Argentina pasó de “una sociedad de derechos a una sociedad de permisos”, y consideró que el levantamiento de parte del cepo, en abril de este año, fue “volver a darle a los argentinos la posibilidad de operar con libertad”.

En paralelo, el funcionario aprovechó para criticar las alícuotas que cobran las provincias. “El sistema financiero tiene en promedio tasas de Ingresos Brutos de más del 8%, esto es más del doble de lo que tienen otros sectores. Son impuestos escondidos, son maneras fáciles de recaudar, son peajes que desincentivan la formalización”, consideró.

Finalmente, al referirse al proceso de reforma financiera, indicó que “no solo hay un gran desafío para lograr ese sistema financiero a nivel nacional, sino que también tenemos que apostar a que las provincias abracen el proceso de reformas”.