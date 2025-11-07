El Tesoro pagó un vencimiento de USD 796 millones al FMI y las reservas del Banco Central cayeron a USD 40.260 millones

Debido al pago de intereses al organismo, los activos internacionales del BCRA bajaron USD753 millones.

El Tesoro pagó este viernes un vencimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 796 millones, mientras que reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) perforaron los USD 41.000 millones.

Se trató del pago más alto con el organismo multilateral previsto para este año. Las reservas cayeron a USD 40.260 millones, informó el BCRA.

Se trata de un desembolso al organismo internacional de crédito que estaba previsto para la semana pasada, pero finalmente no se realizó.

En tanto, este es el último pago del año que el Gobierno debe hacerle al FMI en el marco del acuerdo que renegoció la actual gestión con el organismo.

Cabe recordar que el Ministerio de Economía tuvo que comprarle al BCRA dólares para realizar este pago, que se hizo con Derechos Especiales de Giro (DEG) que estaban en manos del regulador monetario.

A tal fin, el Tesoro debió llevar a cabo un nuevo canje de Letras Intransferibles, tal como lo hizo en los últimos días.

