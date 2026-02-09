Ayuda Escolar ANSES para AUH y Asignaciones Familiares. Foto: NA.

La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un apoyo económico por hijo destinado a titulares de AUH y Asignaciones Familiares para cubrir gastos de inicio de ciclo lectivo. Se paga en marzo por cada niño de entre 45 días y 17 años que asista a escuela oficial, sin límite de edad si hay discapacidad.

Para saber si corresponde cobrarlo, es necesario ingresar a la plataforma Mi ANSES y verificar el estado del beneficio. El trámite se realiza de manera online y permite confirmar si el pago está habilitado.

Cómo consultar si cobrás la Ayuda Escolar 2026

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Mis Cobros .

Revisar si aparece acreditado el pago de la Ayuda Escolar Anual .

Chequear el estado del beneficio para confirmar si está aprobado.

El acceso a Mi ANSES es la única vía para saber si corresponde el cobro de la Ayuda Escolar 2026.

Cómo consultar si cobrás la Ayuda Escolar 2026. Foto: ANSES.

Ayuda Escolar 2026: a quiénes corresponde

Este beneficio está destinado a titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Alcanza a:

Niños, niñas y adolescentes de 45 días a 18 años que asistan a instituciones educativas oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos u otros espacios educativos reconocidos.

En todos los casos, la escolaridad debe estar debidamente acreditada ante ANSES.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder al pago es indispensable cumplir con dos condiciones fundamentales:

Que el hijo o hija asista regularmente a una institución educativa reconocida.

Presentar todos los años el Certificado Escolar, incluso si el beneficio ya se cobró en ciclos anteriores.

Sin la presentación de este formulario, el pago no se habilita, aunque se cumplan el resto de los requisitos.

Ayuda Escolar de ANSES. Foto: NA.

Cuándo se paga la Ayuda Escolar en 2026

ANSES prevé el pago de la Ayuda Escolar para marzo de 2026, junto con el calendario habitual de la AUH y las asignaciones familiares.

Para evitar demoras, el Certificado Escolar debe presentarse y aprobarse durante febrero. Si el trámite se realiza fuera de ese plazo, una vez validado el pago puede demorar entre 60 y 90 días, según el momento en que se complete la gestión.

Monto de la Ayuda Escolar 2026

Según informó ANSES, el valor de la Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual, que se otorga una sola vez por cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos.

El monto es el mismo en todo el país y se deposita en la cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH o las asignaciones familiares.

ANSES entrega una Ayuda Escolar de manera anual. Foto: Unsplash.

Cómo presentar el Certificado Escolar en Mi ANSES

El trámite se realiza de forma online y consta de los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a Hijos y seleccionar Presentar Certificado Escolar .

Generar el formulario correspondiente para cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para que sea completado y firmado.

Volver a Mi ANSES y subir una foto del certificado firmado.

Una vez que ANSES valida la documentación, el sistema habilita automáticamente el pago de la Ayuda Escolar 2026.