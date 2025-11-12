Caputo buscará darles garantías a los empresarios de que la macroeconomía permanecerá estable

El ministro de Economía disertará en la 31ª Conferencia Industrial de la (Unión Industrial Argentina. Los detalles del discurso que está previsto para las 9 de la mañana del jueves 13 de noviembre.

Luis Caputo Foto: REUTERS

Luis Caputo será el primer disertante de la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, donde incentivará a los hombres de negocios a que aceleren los procesos de inversión una vez despejado el escenario político. Además, el ministro de Economía de la Nación buscará darles garantías a los empresarios de que la macroeconomía permanecerá estable.

Los industriales lo esperarán con los reiterados reclamos de reformas estructurales para “nivelar la cancha” en momentos de apertura económica. Los principales cambios apuntan a las leyes que rigen el trabajo y a una modificación del sistema tributario con bajas de impuestos.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: REUTERS

Si bien el Gobierno asegura que ambos temas son prioritarios, no abre el juego mostrando los proyectos y espera a la reconfiguración del Congreso el próximo 10 de diciembre. Las palabras de Caputo están previstas para las 9 de la mañana del jueves 13 de noviembre, luego de que el presidente de la Conferencia, Martín Cabrales, realice su discurso de bienvenida.

Tal como sucedió la semana pasada con inversores en Estados Unidos, ahora el desafío del Gobierno será lograr atraer dólares al país tanto a través de ingresos financieros como productivos. Es por eso que el ministro de Economía buscará darles garantías a los empresarios de que la macroeconomía permanecerá estable y no habrá más eventos disruptivos como los que se sucedieron previo a las elecciones.

En paralelo, el sector empresarial espera conocer detalles de las reformas laboral y tributaria que presentará el Gobierno. Ambos factores son esenciales para lograr lo que ellos llaman “nivelar la cancha”.

La relación del Gobierno con los empresarios

En el mercado de trabajo, los empresarios no se adhirieron a la posibilidad de armar programas de cesantías propios tal como lo permitió la última reforma del Ejecutivo, que además eliminó las multas para las contrataciones en negro. De hecho, el gobierno de Milei ya se los hizo saber en varias ocasiones, pero los industriales siguen siendo reticentes a formar planes a medida para flexibilizar la contratación de nuevos trabajadores.