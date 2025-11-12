Adiós a los dólares bajo el colchón: el plan del Gobierno para que los contribuyentes reingresen sus fondos al sistema financiero

El Ejecutivo enviará un proyecto de ley en diciembre para incentivar la inyección de los dólares ahorrados de los argentinos en la economía. Todos los detalles aquí.

El Ejecutivo enviará un proyecto de ley en diciembre para incentivar la inyección de los dólares ahorrados de los argentinos en la economía. Todos los detalles aquí. Foto: via REUTERS

Luis Caputo afirmó que presentará un proyecto de ley en el mes de diciembre para que los argentinos vuelquen sus dólares bajo el colchón en la economía real a partir de un pedido del Presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

Según el INDEC, la suma de dinero que los argentinos guardan “bajo el colchón” asciende a 248.000 millones. Esta suma se encuentra fuera del sistema financiero y, por lo tanto, no aporta al consumo.

Cuál es el plan del Gobierno

El Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal tiene como objetivo principal “sacar los dólares del colchón”, promoviendo una regularización tributaria de los contribuyentes para que reingresen sus fondos al sistema financiero sin multas ni sanciones penales.

Además, el Proyecto introduce tres grandes reformas:

En el procedimiento : reducir los plazos que tiene el Estado para revisar y reclamar impuestos de modo que quienes presenten sus declaraciones en tiempo y forma puedan acceder a un plazo más corto.

En el régimen penal tributario : permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda antes de la formulación de la denuncia.

En las declaraciones impositivas: actualiza los montos de los delitos fiscales subiendo el monto de evasión simple a 100 millones y el de evasión agravada a 1.000 millones.

El Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal tiene como objetivo principal “sacar los dólares del colchón” Foto: Pexels

Se crea además un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones, que podrán aceptar una declaración pre-armada por el fisco.

Qué dijo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio

Grinman advirtió que si el Gobierno aprueba esta Ley y permite movilizar aunque sea un 10% de los fondos guardados bajo el colchón, “cambiaría de manera sustancial la dinámica económica y el nivel de consumo”.

La Cámara Argentina de Comercio sostuvo en un comunicado que la medida “dinamizaría el consumo y la inversión” y permitiría al Estado aumentar la recaudación sin subir impuestos.

Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC Foto: CAC

“Es importante subrayar que el objetivo central de la iniciativa no es generar espacios de opacidad, sino ofrecer una respuesta concreta a la situación descripta, que ha afectado la economía nacional producto de la desconfianza en el sistema económico-financiero local, y que acaba por acentuar las condiciones de pobreza, el desempleo y la inestabilidad del sistema", agrega el documento.