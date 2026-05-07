Caputo revalidó el programa económico y se mostró optimista para 2027: “Este es el camino correcto” Foto: X @BolsaRosario

El ministro de Economía, Luis Caputo, revalidó el programa económico que está llevando adelante el Gobierno y se mostró optimista de cara al 2027, año en el que se volverá a elegir presidente en la Argentina.

El titular del Palacio de Hacienda se mostró esperanzado hacia el año próximo, el cual será “un año contrario a lo que muchos suponen” y en donde la economía “va a estar más encaminada que ahora”.

“Los argentinos pueden estar tranquilos de que este es el camino correcto. No nos estamos quedando de brazos cruzados ni mucho menos. Tenemos una agenda donde hay muchas cosas que se van a estar anunciando y que son de alto impacto. Todo eso va a seguir haciendo que la economía se vaya encauzando”, señaló en un fragmento de una entrevista televisiva.

En la misma, el funcionario remarcó que los argentinos “pueden estar tranquilos de que este es el camino correcto” y afirmó que la gente “no va a votar volver al pasado”.

“En un escenario en el que todo está yendo mejor, a sabiendas que del otro lado es el infierno; habiéndole ido bien cuatro años al país, habiendo arreglado el mayor desastre económico de la historia heredado sin violar ningún contrato ni de propiedad privada, habiendo normalizado la situación y habiendo puesto a Argentina en el mundo, ¿alguien, realmente, me quiere hacer creer que en ese contexto la gente va a votar volver al pasado? Yo creo que no”, indicó.

En ese sentido, argumentó que el tiempo los juzgará a favor y adelantó la baja de impuestos, regulaciones y la llegada de más inversiones al país.

“Todo eso va a garantizar mayor crecimiento, más empleo y mejores salarios. Este es, claramente, el camino. Lo tenemos claro en el Gobierno y lo tienen claro los gobernadores”, concluyó.

Pulgar arriba de Fitch: mejoró la calificación de deuda de Argentina

La agencia Fitch Ratings subió la nota crediticia de Argentina al observar “balances externos y fiscales estructuralmente mejorados”, así como “avances en las reformas económicas” y un “sólido superávit comercial impulsado por el sector energético”. Si bien se estima una expansión del PBI del 3,2% para 2026, la calificadora alertó al Gobierno sobre la inflación remanente, el bajo nivel de reservas netas y las tensiones políticas vinculadas a las elecciones de 2027.

De acuerdo al reporte de la entidad, “la calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los balances fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas internacionales y nuestra expectativa de que el gobierno asegure el financiamiento adecuado para cubrir sus obligaciones de deuda”.

A pesar de eso, los analistas aclararon que “la calificación está limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles choques de confianza -a los que Argentina ha sido particularmente vulnerable-, así como por la alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica”.