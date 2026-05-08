El ministro de Economía participó de la conferencia de prensa encabezada por Adorni. Foto: Captura de pantalla

Luis Caputo reveló los lineamientos del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso para potenciar la llegada de capitales estratégicos. Se trata del denominado “Súper RIGI”, una herramienta que el presidente Javier Milei ya había adelantado y que busca ir un paso más allá del régimen de incentivos actual.

El ministro de Economía participó de la conferencia de prensa que brindó Manuel Adorni este viernes 8 de mayo junto con Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad. Caputo explicó que este nuevo esquema no apunta a los sectores tradicionales, sino a desarrollar eslabones productivos que hoy no tienen presencia en el país.

“El Súper RIGI englobara todos esos sectores e industrias que hoy no existen en la Argentina, como refinamiento y laminado de cobre; producción de baterías de litio; producción de paneles solares y turbinas eólica; fertiliizantes de potasio y fósforo y Uranio”, detalló.

El funcionario justificó la necesidad de otorgar beneficios extraordinarios debido a la competencia global por estos mercados. “Muchas de estas industrias tienen márgenes muy bajos y nosotros competimos contra países que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva”, argumentó, y subrayó que la meta final es apuntalar el empleo, las ventas al exterior y la solvencia fiscal en el largo plazo.

Las claves del Súper RIGI: ¿en qué se diferencia del actual?

Aunque el equipo económico terminará de pulir el texto durante el fin de semana para enviarlo al Congreso el lunes 11 de mayo, Caputo ya marcó las distancias principales con el RIGI que está vigente:

Menos Ganancias: mientras que el RIGI actual establece una alícuota del 25%, el nuevo proyecto propone reducirla al 15%.

Amortización “relámpago”: el esquema de amortización acelerada será mucho más agresivo, permitiendo deducir el 60% en el primer año y el 20% en cada uno de los dos siguientes.

Importaciones libres: a diferencia del régimen actual (que limita la exención de aranceles a bienes de capital), el Súper RIGI aplicará arancel cero a todo insumo o elemento vinculado a la producción del proyecto.

Retenciones cero: se garantiza la ausencia total de derechos de exportación para estos proyectos.

Blindaje contra impuestos locales: las provincias que se sumen tendrán un tope de 0,5% para Ingresos Brutos y los municipios quedarán inhabilitados para cobrar tasas sobre las ventas.

Por ahora, el piso mínimo de inversión sigue bajo análisis, aunque se espera que la cifra definitiva se conozca en las próximas horas antes de su ingreso formal a la Cámara de Diputados.