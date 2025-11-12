El INDEC difunde el dato de la inflación de octubre: a qué hora se conoce y qué cifra estiman las consultoras

Inflación en supermercados. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunde este miércoles el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Según estiman las consultoras, el número se ubicaría por encima del 2%.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), la inflación retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), y septiembre (2,1%) lo que se habría mantenido en octubre.

De esta manera, el IPC de octubre habría subido y quedaría ubicado por encima del mismo número de septiembre. El dato oficial se conocerá el próximo miércoles a las 16 horas.

Según las consultoras, este alza estuvo impulsado por el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el indicador que el organismo estadístico difundirá.

El aumento también se explicaría por el recalentamiento del dólar, cuya suba tiene impacto en costos y precios en general. Cabe señalar que durante las últimas semanas de octubre, la divisa registró altos niveles de volatilidad, producto de la incertidumbre que generaron las elecciones de medio término.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

La inflación de octubre según las consultoras