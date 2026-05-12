Una familia tipo necesitó ingresos superiores a $1,5 millones en CABA para no ser pobre
El Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA) realizó un informe vinculado a la economía argentina y los ingresos de las familias que residen en la Ciudad de Buenos Aires.
Las familias que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitaron durante abril de 2026 ingresos de al menos $1.513.033 para no caer bajo la línea de pobreza y más de $2.384.515 para ser consideradas de clase media. El informe fue realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).
Los datos fueron difundidos por el organismo estadístico porteño en base a una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores. El informe mostró además que las canastas básicas que determinan los niveles de pobreza e indigencia registraron aumentos inferiores a la inflación mensual de abril en la Ciudad.
Números que reflejan cuál es el umbral de la pobreza en CABA
Mientras el índice de inflación porteño se ubicó en 2,5% durante el cuarto mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia, subió apenas 1%. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para medir la pobreza, avanzó 1,77%.
De esta manera, la línea de indigencia aumentó un 0,79% en abril y quedó establecida en $821.208 para una familia tipo. En tanto, la línea de pobreza creció 1,55% y alcanzó los $1.513.033.
El informe también reflejó el fuerte incremento interanual del costo de vida en la Ciudad. En abril de 2025, la línea de pobreza se ubicaba en $1.167.271, mientras que actualmente supera el millón y medio de pesos. La línea de indigencia, por su parte, pasó de $630.787 a más de $821.000 en apenas un año.
Además de establecer los niveles de pobreza e indigencia, el IDECBA clasificó a los hogares según distintos estratos de ingresos:
- En el nivel de indigencia se encuentran aquellos hogares cuyos ingresos mensuales no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En abril, eso implicó ingresos de hasta $821.207.
- Por encima de ese umbral se ubican los hogares pobres no indigentes, es decir, aquellos que logran cubrir la alimentación básica pero no llegan a afrontar el resto de los gastos esenciales contemplados en la Canasta Básica Total. Este segmento registró ingresos de entre $821.207 y $1.513.033.
- El grupo denominado “no pobres vulnerables” corresponde a familias que superan la línea de pobreza, aunque todavía no alcanzan el nivel de consumo considerado estable. Sus ingresos oscilaron entre $1.513.033 y $1.907.612 mensuales.
- Luego aparece el denominado “sector medio frágil”, integrado por hogares con ingresos de entre $1.907.612 y $2.384.515. Recién a partir de ese último monto una familia es considerada formalmente de clase media en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la clasificación oficial, los hogares de clase media son aquellos cuyos ingresos se ubican entre $2.384.515 y $7.630.448 mensuales. Por encima de esa cifra se encuentra el denominado “sector acomodado”, integrado por familias con ingresos superiores a los $7,6 millones al mes.
El informe volvió a reflejar el impacto del costo de vida en la Ciudad y la creciente dificultad de los hogares para sostener un nivel de ingresos que les permita mantenerse dentro de la clase media, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria.