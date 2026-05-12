Los índices de pobreza en Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Marcelo Capece.

Las familias que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitaron durante abril de 2026 ingresos de al menos $1.513.033 para no caer bajo la línea de pobreza y más de $2.384.515 para ser consideradas de clase media. El informe fue realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Los datos fueron difundidos por el organismo estadístico porteño en base a una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores. El informe mostró además que las canastas básicas que determinan los niveles de pobreza e indigencia registraron aumentos inferiores a la inflación mensual de abril en la Ciudad.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

Números que reflejan cuál es el umbral de la pobreza en CABA

Mientras el índice de inflación porteño se ubicó en 2,5% durante el cuarto mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia, subió apenas 1%. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para medir la pobreza, avanzó 1,77%.

De esta manera, la línea de indigencia aumentó un 0,79% en abril y quedó establecida en $821.208 para una familia tipo. En tanto, la línea de pobreza creció 1,55% y alcanzó los $1.513.033.

El informe también reflejó el fuerte incremento interanual del costo de vida en la Ciudad. En abril de 2025, la línea de pobreza se ubicaba en $1.167.271, mientras que actualmente supera el millón y medio de pesos. La línea de indigencia, por su parte, pasó de $630.787 a más de $821.000 en apenas un año.

Además de establecer los niveles de pobreza e indigencia, el IDECBA clasificó a los hogares según distintos estratos de ingresos:

En el nivel de indigencia se encuentran aquellos hogares cuyos ingresos mensuales no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En abril, eso implicó ingresos de hasta $821.207 .

Por encima de ese umbral se ubican los hogares pobres no indigentes , es decir, aquellos que logran cubrir la alimentación básica pero no llegan a afrontar el resto de los gastos esenciales contemplados en la Canasta Básica Total. Este segmento registró ingresos de entre $821.207 y $1.513.033 .

El grupo denominado “no pobres vulnerables” corresponde a familias que superan la línea de pobreza, aunque todavía no alcanzan el nivel de consumo considerado estable. Sus ingresos oscilaron entre $1.513.033 y $1.907.612 mensuales .

Luego aparece el denominado “sector medio frágil”, integrado por hogares con ingresos de entre $1.907.612 y $2.384.515. Recién a partir de ese último monto una familia es considerada formalmente de clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

Pobreza en CABA. Foto: NA

Según la clasificación oficial, los hogares de clase media son aquellos cuyos ingresos se ubican entre $2.384.515 y $7.630.448 mensuales. Por encima de esa cifra se encuentra el denominado “sector acomodado”, integrado por familias con ingresos superiores a los $7,6 millones al mes.

El informe volvió a reflejar el impacto del costo de vida en la Ciudad y la creciente dificultad de los hogares para sostener un nivel de ingresos que les permita mantenerse dentro de la clase media, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria.