El dato de la inflación en CABA. Foto: NA.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró en abril una moderación en el ritmo de aumento de precios. El Índice de Precios al Consumidor porteño avanzó 2,5%, por debajo del 3% registrado en marzo, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.

El dato porteño se conoce en la antesala de la publicación del índice nacional del Indec, prevista para este jueves, y alimenta las expectativas oficiales y privadas de una desaceleración en la inflación de abril. En marzo, el IPC nacional había trepado al 3,4%.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras estiman que la inflación nacional del mes pasado rondará el 2,6%. De confirmarse esa cifra, sería la primera baja en el ritmo de suba de precios en casi un año. Aun así, el indicador permanecería por encima del objetivo oficial.

La inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó el 11,6% en CABA. Foto: NA.

En la Ciudad, los mayores aumentos del mes se registraron en distintos rubros de consumo, aunque el informe oficial destacó especialmente las subas vinculadas a servicios y alimentos.

Los rubros que más incidieron en la inflación en CABA

El Transporte fue la división de mayor incidencia sobre el índice general: el rubro avanzó 5,4% en abril, impulsado principalmente por los incrementos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares.

También influyeron las subas en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano. Dentro de la división, el funcionamiento de equipos de transporte personal trepó 8,3% mensual y acumuló un aumento interanual de 55,5%. A su vez, los servicios de transporte de pasajeros crecieron 4,8%, mientras que el transporte aéreo se disparó 14,5%.

El Transporte público fue el rubro que más incidencia tuvo en el índice final. Foto: X @CiudadDeBondis

La segunda categoría con mayor impacto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 2,2% en el mes. El organismo atribuyó el movimiento a las subas en alquileres, expensas y suministro de agua, parcialmente compensadas por una baja en las tarifas residenciales de gas natural. Los alquileres avanzaron 2,7% mensual y ya acumulan una variación interanual de 34,8%, mientras que las expensas subieron 2,8%.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue de 1,4%, por debajo del promedio general. Las principales subas se registraron en leche, productos lácteos y huevos, con un alza de 2,5%, y en pan y cereales, que avanzaron 2%. En contraste, las frutas mostraron una caída de 4,3%, lo que ayudó a moderar el índice.

El informe también reflejó aumentos en Salud, con una suba de 2,5% impulsada por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga. Además, Información y comunicación avanzó 3,4%, mientras que Cuidado personal y Equipamiento del hogar crecieron 3,3% y 2,6%, respectivamente.