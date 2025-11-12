La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en el último año
La inflación de octubre fue del 2,3%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). De esta manera acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses, mientras que en lo que va del año los precios subieron 24,8%.
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).