La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en el último año

Lo anunció el INDEC. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra septiembre. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor ya se incrementó un 24,8%.

Inflación, compras, supermercado. Foto: Reuters.

La inflación de octubre fue del 2,3%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). De esta manera acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses, mientras que en lo que va del año los precios subieron 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

El Indec informó la inflación de octubre Foto: INDEC

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).