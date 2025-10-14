La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 22% en lo que va del año
La inflación de septiembre fue del 2,1%, con una variación interanual del 31,8%, según informó este martes el INDEC.
En tanto, acumula un 22% en los primeros nueve meses del 2025.
Detalles del informe del INDEC
Según el informe oficial, la división que registró la mayor suba mensual fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un 3,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
En el otro extremo, el rubro de “Restaurantes y hoteles” fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector.
También podría interesarte
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la Patagonia, que fue Transporte.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
A nivel de categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).