Cierre masivo en Argentina: una icónica cadena de supermercados le dice adiós a varias sucursales por la caída del consumo

Durante los últimos meses, la empresa avanzó con el cierre de varios locales de esta cadena en distintas provincias, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán.

Cencosud decidió reducir su estructura de supermercados. Foto: Unsplash.

En un escenario económico especialmente difícil, Cencosud, la compañía chilena dueña de Easy, Jumbo y Vea, decidió reducir su estructura de supermercados en Argentina, con un foco particular en las sucursales Vea.

Durante los últimos meses, la empresa avanzó con el cierre de varios locales de esta cadena en distintas provincias, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán.

Cencosud decidió reducir su estructura de supermercados. Foto: Archivo.

Supermercados Vea que dejaron de operar

La decisión se vincula principalmente con la fuerte caída del consumo, que afectó de manera directa la rentabilidad de los locales y la relación entre costos y ventas.

En Tucumán, Cencosud cerró tres sucursales, lo que impactó en 55 trabajadores. Algo similar ocurrió en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde otro punto de venta dejó de funcionar.

Además, la empresa también cerró una tienda Easy en La Tablada, partido de La Matanza, como parte del mismo proceso de reorganización.

Cencosud decidió reducir su estructura de supermercados. Foto: Google Maps

Qué dicen los gremios

Ante esta ola de cierres, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) sostuvo que la medida responde a un “déficit operativo sostenido” que la compañía viene atravesando.

En la misma línea, la Cámara de Empleados de Comercio (CEC) de Lomas de Zamora destacó que, en un contexto económico tan adverso —donde los trabajadores suelen ser la variable de ajuste—, la presencia sindical es fundamental para defender los puestos de trabajo y acompañar a los empleados afectados.

Según detallaron desde el sector, los cierres se explican por una caída del 30% anual en las ventas y por el aumento de los alquileres comerciales, dos factores que volvieron insostenibles varios de los establecimientos.

Cencosud decidió reducir su estructura de supermercados. Foto: Jumbo.com.ar

Cencosud en Argentina

Cencosud es un conglomerado empresarial chileno y uno de los grupos de retail más grandes de América Latina. Su nombre proviene de Centros Comerciales del Sur y opera en varios rubros: supermercados, mejoramiento del hogar, centros comerciales, servicios financieros y e-commerce.

En Argentina, Cencosud es dueño de marcas muy conocidas como Jumbo, Disco, Vea y Easy, además de centros comerciales y servicios asociados. También tiene presencia en Chile, Brasil, Perú y Colombia.