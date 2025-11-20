YPF: la justicia de EEUU fijó fecha para la apelación argentina por las acciones

Según confirmó Sebastián Maril, de Latam Advirsors, la audiencia será en la semana del 3 de marzo de 2026. Esa misma semana también se escucharán los argumentos orales en la apelación realizada por una ONG.

Juicio por YPF. Foto: REUTERS

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó la fecha en la que escuchará los argumentos orales en la apelación argentina por la orden de entrega de acciones de YPF. Se trata de un paso clave dentro del juicio por la expropiación de 2012.

Será en la semana del 3 de marzo de 2026, según informó Sebastián Maril, de Latam Advirsors, en X. El analista puntualizó que esa misma semana también se escucharán los argumentos orales en la apelación realizada por una ONG sobre la causa de la expropiación.

Días atrás, los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF presentaron sus argumentos ante la Justicia de ese país para intentar que la Argentina entregue las acciones que tiene en la petrolera. Buscan usarlas como forma de pago por la sentencia adversa por US$16.000 millones en el reclamo sobre la estatización realizada en 2012.

Juicio YPF. Foto: Reuters

En el documento, los demandantes (Petersen y Eton) financiados por el fondo Burford, presentaron sus argumentos para intentar convencer a la Cámara de Apelaciones de que ratifique el fallo de Preska y obligue a la Argentina a entregar sus acciones en YPF.

Por su parte, Argentina tiene tiempo hasta el 12 de diciembre para enviar su réplica al escrito de los demandantes.

La decisión de primera instancia corrió por cuenta de la jueza Loretta Preska, que también condenó a la Argentina por la expropiación de YPF. La posición argentina fue respaldada por varios países, entre ellos, Estados Unidos.