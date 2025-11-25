Cuándo cobro ANSES en diciembre 2025: el calendario de pagos con aumento, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de pago para jubilados y pensionados de cara al último mes de 2025. Las fechas y los montos, en la nota.

Calendario de pagos de la ANSES. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para diciembre 2025, confirmando así todas las fechas para jubilaciones y pensiones.

Cabe recordar que en el último mes del año los beneficiarios recibirán junto con sus haberes:

Un aumento del 2,3%, en línea con la inflación de octubre medida por el INDEC.

El bono de refuerzo de $70.000.

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo.

Calendario de diciembre. Foto: Pexels

Calendario de pagos ANSES para diciembre 2025

De esta manera, el organismo previsional informó que los haberes de jubilados y pensionados comenzarán a pagarse el martes 9 de diciembre, quedando el calendario conformado de la siguiente manera:

Jubilaciones que cobran el mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

Jubilados ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

Gracias al aguinaldo, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán en diciembre los montos más altos del año. Cabe señalar que el Sueldo Anual Complementario se depositará de forma automática el día en que cobren la jubilación o pensión, entre los días 9 y 23.

Para calcularlo se debe tener en cuenta el mejor haber recibido entre julio y diciembre y dividirlo a la mitad.

ANSES. Foto: NA

Cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025

Si se tienen en cuenta el aumento del 2,34%, el bono de $70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán con los siguientes montos: