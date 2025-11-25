AUH y Asignación por Embarazo: los nuevos montos del Plan de los Mil Días para diciembre 2025

El organismo actualizará en el último mes del año, que brinda apoyo sanitario y económico a familias con AUH y asignación por embarazo durante los primeros tres años de vida.

AUH, Asignación Universal por Hijo. Fotos: Pexels y NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2025 aplicará un aumento del 2,34% en sus prestaciones. Esto incluye al Plan de los Mil Días, dirigido a parte de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Este monto formará parte del mecanismo de movilidad mensual, que ajusta los montos según la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC).

El programa del Plan de los Mil Días fue creado por la Ley 27.611, con el objetivo de brindar acompañamiento integral desde el embarazo hasta los primeros tres años de vida. Busca garantizar una alimentación adecuada, controles de salud y apoyo económico a las familias que perciben AUH o Asignación por Embarazo.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

En este sentido, uno de los beneficios más utilizados del plan es el de Complemento Leche, que alcanzará en diciembre un valor de $46.198. Este monto se deposita todos los meses sin necesidad de ningún trámite adicional y está dirigido tanto a personas gestantes como a titulares de la AUH con hijos menores de tres años.

La acreditación se realiza de forma automática mediante un cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Asignación por Nacimiento: un pago único que se actualiza por inflación

Las familias que reciben AUH o Asignación por Embarazo y que hayan tenido un hijo recientemente pueden solicitar la asignación por nacimiento, que en diciembre trepará a $71.395.

El beneficio se puede gestionar entre los 2 meses y los 2 años posteriores al nacimiento y se liquida según el monto vigente en el mes en que se produjo el hecho, independientemente del momento en que se presente la solicitud.

Asignaciones familiares; AUH. Foto: ANSES.

En el caso de adopciones, la ANSES pagará en diciembre una asignación especial de $426.877, dirigida a titulares de AUH o Asignación por Embarazo. Al igual que la asignación por nacimiento, el trámite debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia judicial que oficializa la adopción.

Complemento Salud: actualización mensual para sostener su valor

Otro de los beneficios incluidos en el Plan de los Mil Días es el Complemento Salud, también llamado Asignación por Cuidados de Salud Integral. Este pago anual está destinado a familias con hijos menores de tres años inscriptos en el Programa Sumar.

Aunque ya fue depositado en 2025, sus valores continúan actualizándose mes a mes junto con la AUH para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

En diciembre, los nuevos montos serán:

$122.492 por cada menor sin discapacidad.

$398.853 por cada menor con discapacidad.

Con estas actualizaciones, la ANSES busca garantizar que los beneficios del Plan de los Mil Días mantengan su valor real y sigan cumpliendo su función de acompañamiento económico y sanitario durante el embarazo y los primeros años de vida.