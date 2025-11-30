Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina: “El derecho a las exportaciones es un impuesto que no debería existir”

En un contexto marcado por la fabricación de 177.000 unidades en su planta de Zárate, Gustavo Salinas analizó las condiciones del mercado automotriz. Qué dijo el titular de Toyota Argentina.

El empresario analizó el mercado automotriz en Argentina. Foto: Toyota

Toyota Argentina cerrará el año con una fabricación de 177.000 unidades en su planta de Zárate, cifra que representa el 33% del total de vehículos producidos en Argentina. De ese volumen, 140.000 vehículos serán exportados a 23 mercados de la región, de acuerdo con las proyecciones de Gustavo Salinas, presidente de la compañía desde 2022, quien en diálogo con Clarín dijo que la mayor importación “favorece a los clientes”, pero es necesario mejorar las condiciones para que las automotrices locales puedan exportar más.

"Exportar es uno de los grandes desafíos que tenemos en el presente, también mirando al futuro, porque el negocio de exportación es muy complejo y exige en cuanto a los niveles de competitividad. Pero son mercados donde tenemos una mirada estratégica, de largo plazo, y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para sostenerlos, porque de hecho representan el 80% de nuestra producción“, sostuvo Salinas.

Fábrica de Toyota Foto: Toyota Argentina

Toyota Argentina se ubicó en el segundo puesto del Ranking Merco de Reputación y este 2025, desde la planta de Zárate se enviarán al exterior 140.000 pick ups. “Al día de hoy aproximadamente 12% a 13% del precio de un vehículo exportado es el componente impositivo, tanto municipal como provincial y nacional. El componente provincial y municipal representa 70% de esa carga impositiva, de ese 13%”, detalló.

En este sentido, Salinas explicó que al producir una camioneta “tenemos distintos niveles de proveedores y cada uno de ellos está pagando tasas municipales e Ingresos Brutos provinciales”. Y agregó: “El que le compra a ese proveedor vuelve a pagar lo mismo y si hay un tercer comprador, también lo paga. Finalmente, nosotros pagamos cuando compramos nuevamente, entonces ese impuesto es nominalmente menor para nosotros, pero cuando lo va pagando toda la cadena termina acumulando toda esa carga impositiva”.

“Por más que el Gobierno nacional establezca una política, acá tiene que haber un trabajo de todo el sector público, en todos los niveles, junto con el sector privado, para poder mejorar esa competitividad argentina”, consideró el titular de Toyota Argentina sobre las tasas e impuestos que no son aplicadas por Nación.

Qué dijo Salinas sobre los impuestos a nivel nacional

Sumado a eso, sostuvo que hay impuestos distorsivos a nivel nacional, como el impuesto al cheque. “El derecho a las exportaciones es un impuesto que, eso está entendido por todos, no debería existir. Hoy se da la paradoja: un vehículo producido en Argentina pagando impuestos municipales, provinciales, el impuesto al cheque, paga derechos de exportación y compite con productos de todo el mundo. Tenés productos de China llegando a distintos mercados, pero también acá en la Argentina, pagando cero impuestos. Nada de todo eso. Resulta una paradoja difícil de comprender ¿no?“, soltó.

El empresario es el titular de la empresa desde 2022. Foto: Forbes Argentina

Además, se refirió a las reuniones que mantiene la cámara automotriz ADEFA con el ministerio de Economía sobre la reforma impositiva. “Se habla de la competitividad en general y de cómo de alguna manera la industria vaya creciendo tanto en el mercado doméstico como en la exportación”, dijo.

El titular de Toyota Argentina se refirió a la agenda impositiva del Gobierno

“Cuando hablamos del tema de la agenda impositiva, creo que está claro el mensaje del Gobierno y el entendimiento nuestro de que el equilibrio y el superávit fiscal es lo que va dando posibilidad a la baja de impuestos. Esperemos que las condiciones en adelante de estabilidad permitan el crecimiento o la recuperación de la economía, mejore los ingresos fiscales y que vaya siendo acompañado eso por la rebaja de impuestos”, añadió.

Salinas respondió a un planteo latente en la industria automotriz en la actualidad: si los autos chinos podrían terminar copando el mercado argentino en caso de que se elimine el cupo para importarlos sin aranceles. “Está buena la apertura y que vengan empresas, incluso chinas, pero con proyectos también industriales y que brinden desarrollo a la industria automotriz argentina. Compitiendo todos, tanto en lo que es producción como comercialización, con las mismas reglas de juego, el que termina beneficiado es el cliente y eso sería la condición más sana para todos”, expresó.

“Si se abre totalmente el mercado para que vengan todos productos chinos, donde sabemos que tienen también un componente de incentivo diferencial a competir con la producción argentina, no parecería equilibrada esa condición de competencia. Pero una industria argentina cada vez más fuerte, con marcas chinas produciendo también en la Argentina y generando oferta y trabajo, sería deseable por todos”, complementó.

Toyota Corolla. Foto: Toyota.

Reforma laboral de Milei: el análisis de Salinas

En última instancia, Gustavo Salinas habló de la reforma laboral que planea enviar el gobierno de Javier Milei al Congreso con el objetivo de aprobarla lo antes posible. “Ahí hay que trabajar mucho sobre lo que son costos extra salariales. Hay mucho que tiene que ver más allá del salario que termina limitando la formalización o la generación de nuevos empleos. Hablando en términos más generales, para las pequeñas y medianas empresas esas dificultades que tenemos todos pueden terminar poniendo en duda su subsistencia”, sostuvo.

“Un ejemplo son las condiciones de actualización de las indemnizaciones en los juicios laborales, donde se terminan definiendo montos que nada tienen que ver con lo que era el concepto original de la lógica indemnización que debe haber en algún caso, pero los montos finales terminan siendo totalmente distorsivos. En casos de empresas pequeñas pueden llevarlas al riesgo de su propia existencia. Creo que esos son los temas que hay que atacar como prioridad, porque en definitiva el buen salario también hace a generar un mercado interno fuerte, al reconocimiento como corresponde del ingreso de un trabajador y es parte esencial del crecimiento económico. Por eso el foco habría que ponerlo en el costo extra salarial”, concluyó.