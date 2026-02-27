Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

La Tarjeta Alimentar es uno de los programas de asistencia más importantes destinados a fortalecer el acceso a alimentos en los hogares con menores ingresos. Garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria y está bajo la órbita de la ANSES.

Le corresponde a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive; embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social; personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad; y titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Tarjeta Alimentar: este el monto que cobrarás con el nuevo aumento de la AUH en marzo 2026

El aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se determina en función de lo dispuesto por el Decreto 274/2024, que fija actualizaciones mensuales atadas a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para marzo, la mejora se ubica en torno al 2,9%.

Con esta recomposición, el monto bruto por cada hijo trepa a $132.840. No obstante, como ocurre habitualmente, la ANSES aplica una retención del 20% hasta tanto se presente la Libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

Tarjeta Alimentar. Foto: redes sociales

De esta manera, la suma mínima que se acredita de manera directa alcanza aproximadamente los $106.272 por hijo, equivalente al 80% del total. El 20% restante se acumula mes a mes y se abona una vez que se cumple con la certificación anual obligatoria.

Tarjeta Alimentar 2026: requisitos y montos vigentes

Los requisitos para acceder al beneficio son:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo.

Madres con siete hijos o más que cobran Pensión No Contributiva.

Los montos vigentes son:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

AUH, ANSES. Foto: ANSES

¿Cuánto se cobra en marzo 2026 si se suman la AUH y la Tarjeta Alimentar?

Si se suma el valor de la AUH con el estimado de la Tarjeta Alimentar, el monto final quedaría en: