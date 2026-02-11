Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

ANSES confirmó un aumento del 2,88% para marzo 2026 en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pasa de $129.096 a $132.814. Cabe destacar que este ajuste llega conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

Nuevos montos de la AUH

Con el aumento ya confirmado, los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedarán establecidos de la siguiente manera:

Menores de edad : $132.814 en total. De ese monto, $26.562,80 serán retenidos por Anses y $106.251,20 se abonarán de manera directa.

AUH por discapacidad: $432.461 en total, con una retención de $86.492,20 y un pago directo de $345.968,80.

Como sucede cada mes, ANSES retiene el 20% del beneficio. Ese dinero se acumula y se paga una vez que el titular presenta el Formulario Libreta, documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores a cargo.

Asignación Universal por Hijo. Foto: -

Aumento para jubilados y asignaciones de ANSES: cuánto cobro en marzo 2026 tras la inflación de enero

En línea con la inflación de enero 2026 difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán 2,9% en marzo.

De esta manera, la jubilación mínima pasó de $359.079 a $369.493. En tanto, con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $439.439.

Jubilados de ANSES Foto: IA

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $369.493. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $439.439.

Jubilación máxima : $2.495.599. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $295.595 y un total de $365.595 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $258.646. Sumando el bono, el depósito llega a $328.646.

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $369.493.

Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.