Ahorro total con Cuenta DNI: qué descuentos hay para este sábado 25 de abril y cómo aprovecharlos. Foto: Banco Provincia

Al momento de hacer las compras, las promociones bancarias se vuelven una herramienta fundamental para sostener el consumo. Este sábado 25 de abril de 2026, la billetera virtual Cuenta DNI, impulsada por el Banco Provincia, ofrece un listado de descuentos que permiten ahorrar en supermercados y servicios.

Desde alimentos hasta transporte, los beneficios abarcan múltiples rubros y pueden representar un alivio significativo para el bolsillo, especialmente durante el fin de semana, cuando se concentran gran parte de los gastos familiares.

Ahorro total con Cuenta DNI: qué descuentos hay para este sábado 25 de abril y cómo aprovecharlos. Foto: Banco Provincia.

¿Qué descuentos hay con Cuenta DNI este sábado?

Entre las promociones más destacadas se encuentra el 25% de descuento en gastronomía los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona. Este beneficio aplica en locales adheridos y es uno de los más utilizados para salidas o pedidos de comida.

También se suma el 25% de ahorro en tiendas Full de YPF, vigente durante todo el fin de semana. En este caso, el tope de reintegro es el mismo, aunque la promoción no incluye combustibles.

Uno de los beneficios más atractivos es el 100% de descuento en transporte público, válido para pagos realizados con tecnología NFC mediante tarjeta Visa Débito vinculada a la app. El reintegro tiene un límite mensual de $10.000 y se acredita dentro de los 20 a 30 días.

Las billeteras virtuales como Cuenta DNI permiten pagar tus viajes en transporte público. Foto: Argentina.gob.ar

En cuanto a consumo masivo, los supermercados mantienen promociones durante toda la semana, con descuentos en cadenas adheridas y un adicional del 5% para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del banco.

Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $6.000, lo que los convierte en una de las opciones más convenientes para compras de alimentos frescos.

Por su parte, las marcas destacadas cuentan con un 30% de descuento diario, con un límite de reintegro de $15.000 mensuales por marca, incluyendo firmas reconocidas del rubro gastronómico y de heladería.

Descuentos en supermercados con Cuenta DNI. Foto: NA

Cuenta DNI: las claves para aprovechar al máximo los beneficios

Para maximizar el ahorro, especialistas recomiendan organizar las compras y utilizar los topes de reintegro de forma estratégica. Concentrar gastos en una sola operación puede ser clave para no perder parte del beneficio.

También es fundamental verificar previamente los comercios adheridos y asegurarse de pagar directamente con la app Cuenta DNI, ya que los descuentos no se aplican si se utilizan otros medios de pago vinculados.

De esta manera, las promociones se consolidan como una herramienta concreta para reducir gastos. Con planificación y uso inteligente, los descuentos de Cuenta DNI pueden marcar una diferencia real en el presupuesto mensual.