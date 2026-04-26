Cuenta DNI: Todos los beneficios, topes y condiciones para aprovechar al máximo la billetera digital durante el fin de semana. Foto: Grok AI.

La billetera digital Cuenta DNI se posiciona como una de las herramientas más efectivas para reducir gastos cotidianos. Este domingo 26 de abril de 2026, la aplicación del Banco Provincia ofrece una amplia variedad de descuentos que abarcan desde alimentos hasta transporte público.

Uno de los beneficios más destacados del fin de semana es el 25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por persona. A esto se suma una promoción similar en tiendas FULL de YPF, ideal para quienes buscan ahorrar en compras rápidas, aunque sin incluir combustibles.

Cuenta DNI: Todos los beneficios, topes y condiciones para aprovechar al máximo la billetera digital durante el fin de semana. Foto: Banco Provincia.

Los beneficios de Cuenta DNI para este domingo 26 de abril

Uno de los puntos más atractivos es el reintegro del 100% en transporte público, disponible para pagos realizados con tecnología NFC mediante tarjeta Visa Débito vinculada a la app. El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 y puede significar un ahorro considerable para quienes utilizan transporte a diario.

Además, Cuenta DNI mantiene promociones permanentes en marcas reconocidas, con un 30% de descuento en comercios adheridos como Havanna, Lucciano’s y Grido, entre otras, con un límite mensual de $15.000 por marca.

Cuenta DNI: Todos los beneficios, topes y condiciones para aprovechar al máximo la billetera digital durante el fin de semana. Foto: Freepik.

Las compras en supermercados también cuentan con descuentos durante toda la semana, con un plus del 5% para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del banco.

En paralelo, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento diario, con un tope semanal de $6.000, al igual que los comercios dentro de universidades.

Claves para aprovechar al máximo Cuenta DNI

Para maximizar el ahorro, especialistas recomiendan planificar las compras y concentrarlas en los días con mayores beneficios. También es importante prestar atención a los topes de reintegro y priorizar aquellos rubros donde el descuento es más alto.

Cuenta DNI: Todos los beneficios, topes y condiciones para aprovechar al máximo la billetera digital durante el fin de semana. Foto: Banco Provincia.

Otro punto clave es verificar siempre los comercios adheridos antes de realizar una compra y utilizar exclusivamente la app para el pago, ya que el beneficio no se aplica si se abona con otros medios vinculados.

Con estas promociones, Cuenta DNI vuelve a consolidarse como una herramienta clave para el consumo inteligente, ofreciendo alivio en el bolsillo.