Aguinaldo de diciembre 2025: ¿cuántos meses hay que trabajar para cobrarlo?

Con el inicio del último mes del año llega el Sueldo Anual Complementario (SAC), uno de los ingresos más esperados por los trabajadores. Por eso crece el interés por saber quiénes pueden cobrarlo y desde qué mes se adquiere ese derecho.

Aguinaldo de diciembre 2025. Foto: Adobe Stock

El aguinaldo -o Sueldo Anual Complementario (SAC)-, es uno de los ingresos más esperados del año para millones de trabajadores. Este pago, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y otras normativas, funciona como un refuerzo económico clave para el cierre del año. A continuación, se detalla quiénes lo reciben, qué requisitos exige la ley, cómo se calcula y cuáles son las fechas de cobro.

Qué es el aguinaldo, quiénes lo cobran y cuándo se paga

El aguinaldo es una suma adicional que reciben los trabajadores registrados, tanto del sector privado como público, además de jubilados y pensionados. Se abona en dos mitades: la primera en junio y la segunda en diciembre.

Tienen derecho a cobrarlo:

Empleados en relación de dependencia (planta permanente o contratados).

Personal doméstico registrado.

Trabajadores rurales bajo convenio.

Qué es el aguinaldo, quiénes lo cobran y cuándo se paga. Foto: NA.

Quedan afuera los autónomos, monotributistas y quienes realizan actividades independientes, salvo casos especiales contemplados por leyes específicas o a merced del empleador.

Para diciembre de 2025, la fecha límite de pago es el 18 de diciembre, según lo fijado por la Ley 27.073. Si ese día fuera no laborable, el depósito debe adelantarse al día hábil anterior. Los organismos laborales pueden sancionar incumplimientos y los empleados pueden reclamar por falta de pago.

En el caso de jubilados y pensionados, la Prestación Anual Complementaria se paga junto con los haberes según el cronograma que difunde ANSES.

Todo lo que hay que saber sobre el aguinaldo de diciembre 2025. Foto: NA.

Cuántos meses de trabajo se necesitan para cobrar el aguinaldo completo

Para percibir el aguinaldo completo de diciembre, el trabajador debe haber estado empleado durante todo el segundo semestre, es decir, de julio a diciembre. Si la antigüedad es menor, el beneficio igual corresponde, pero se liquida en forma proporcional.

Por ejemplo: si una persona ingresó en septiembre, el cálculo se realiza sobre sus mejores haberes desde el alta hasta diciembre, y luego se aplica la fórmula proporcional: se toma la remuneración más alta del período, se divide por 12 y se multiplica por los meses trabajados.

El derecho al SAC también se mantiene en casos de vacaciones, licencias pagas, ausencias justificadas, renuncias o despidos; en todos estos escenarios, la empresa debe abonar el proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado.

Aguinaldo de junio 2025. Foto: NA

Cómo se calcula el aguinaldo

Para determinar el monto del aguinaldo, se debe identificar la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. Sobre ese valor se aplica el 50%, lo que resulta en el monto bruto del SAC. Luego se descuentan cargas sociales y aportes y así se obtiene el importe neto.

En situaciones donde el salario varía, como horas extras, comisiones, adicionales u otros conceptos remunerativos, todos esos ítems deben formar parte del cálculo. Si el trabajador no cumplió los seis meses, la fórmula es: mejor sueldo mensual ÷ 12 × meses trabajados.

Cómo se calcula el aguinaldo.

Qué establece la Ley de Contrato de Trabajo

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744), en su artículo 122, dispone que el aguinaldo se abone en dos partes: una antes del 30 de junio y otra antes del 18 de diciembre.

Además, la Ley 24.467 permite que las pequeñas y medianas empresas dividan el pago en tres cuotas anuales, únicamente si así está acordado en sus convenios colectivos.

La normativa también prevé sanciones para los empleadores que paguen fuera de término y garantiza que ante la finalización del vínculo laboral, el trabajador reciba el proporcional del SAC según el tiempo trabajado.