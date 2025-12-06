Se acordó una suma fija de $60.000 para los empleados de comercio: de cuánto será el sueldo en 2026
Los trabajadores del sector cerraron una nueva paritaria con las cámaras empresarias. Quiénes lo cobrarán y qué implica este acuerdo.
Los empleados de comercio cerraron una nueva revisión paritaria con las cámaras empresarias que representa su convenio: acordaron un aumento conceptualizado en suma fija no remunerativa de $60.000 que se abonará durante los próximos cuatro meses: diciembre de 2025 y enero, febrero y marzo de 2026.
Ese monto se suma a los $40.000 ya vigentes desde junio de 2025, que también se mantendrá hasta marzo de 2026. De esta manera, entre extras no remunerativos, el personal compatibiliza un total de $100.000 por mes durante ese lapso.
Además, el acuerdo prevé que la última cuota -$60.000 de marzo- se convierta en remunerativa. Esto quiere decir decir que se incorpore al salario básico a partir de abril de 2026.
Como parte del cierre paritario, en diciembre de 2025 también se aplicará un ajuste sobre el salario básico: un aumento del 1% según las escalas del convenio tratándose de una actualización menor orientada al cierre anual.
Suma fija a empleados de comercio: quiénes lo cobran
El convenio afecta a los trabajadores bajo la normativa del Convenio Colectivo 130/75, que engloba a una parte muy numerosa del sector comercio y servicios en todo el país.
Dependiendo de la categoría laboral -maestranza, administrativos, cajeros, vendedores, auxiliares, etcétera-, los sueldos básicos para diciembre de 2025 parten de un piso que ronda el millón de pesos, según escala. Luego se suma el extra de $60.000 no remunerativo.
Cabe resaltar que como el extra de $60.000 no es remunerativo, no computa para algunos conceptos, como el aguinaldo o indemnizaciones, salvo cuando se incorpore al sueldo básico en abril de 2026.
Además, para empleados de supermercados de grandes cadenas como Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día, entre otras, se acordó un bono extraordinario de $170.000 para diciembre negociado de forma directa.
El acuerdo contempla una nueva revisión en marzo de 2026, ya que el sindicato y las cámaras empresarias volverán a sentarse para evaluar las escalas, sumas fijas y posibles ajustes según la evolución económica y la inflación. El pacto debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación para consolidar su vigencia formal.