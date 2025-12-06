Se acordó una suma fija de $60.000 para los empleados de comercio: de cuánto será el sueldo en 2026

Los trabajadores del sector cerraron una nueva paritaria con las cámaras empresarias. Quiénes lo cobrarán y qué implica este acuerdo.

Paritaria de empleados de comercio: aumento de 5,1% en tres tramos. Foto: NA.

Los empleados de comercio cerraron una nueva revisión paritaria con las cámaras empresarias que representa su convenio: acordaron un aumento conceptualizado en suma fija no remunerativa de $60.000 que se abonará durante los próximos cuatro meses: diciembre de 2025 y enero, febrero y marzo de 2026.

Ese monto se suma a los $40.000 ya vigentes desde junio de 2025, que también se mantendrá hasta marzo de 2026. De esta manera, entre extras no remunerativos, el personal compatibiliza un total de $100.000 por mes durante ese lapso.

Además, el acuerdo prevé que la última cuota -$60.000 de marzo- se convierta en remunerativa. Esto quiere decir decir que se incorpore al salario básico a partir de abril de 2026.

Como parte del cierre paritario, en diciembre de 2025 también se aplicará un ajuste sobre el salario básico: un aumento del 1% según las escalas del convenio tratándose de una actualización menor orientada al cierre anual.

Día del Empleado de Comercio. Fuente: NA

Suma fija a empleados de comercio: quiénes lo cobran

El convenio afecta a los trabajadores bajo la normativa del Convenio Colectivo 130/75, que engloba a una parte muy numerosa del sector comercio y servicios en todo el país.

Dependiendo de la categoría laboral -maestranza, administrativos, cajeros, vendedores, auxiliares, etcétera-, los sueldos básicos para diciembre de 2025 parten de un piso que ronda el millón de pesos, según escala. Luego se suma el extra de $60.000 no remunerativo.

Cabe resaltar que como el extra de $60.000 no es remunerativo, no computa para algunos conceptos, como el aguinaldo o indemnizaciones, salvo cuando se incorpore al sueldo básico en abril de 2026.

Empleados de comercio. Foto: cac.com.ar

Además, para empleados de supermercados de grandes cadenas como Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día, entre otras, se acordó un bono extraordinario de $170.000 para diciembre negociado de forma directa.

El acuerdo contempla una nueva revisión en marzo de 2026, ya que el sindicato y las cámaras empresarias volverán a sentarse para evaluar las escalas, sumas fijas y posibles ajustes según la evolución económica y la inflación. El pacto debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación para consolidar su vigencia formal.