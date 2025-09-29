Día del Empleado de Comercio 2025: cómo funcionarán supermercados y shoppings este lunes 29 de septiembre
Cada 26 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Empleado de Comercio, una fecha destinada a reconocer a aquellos trabajadores que se desempeñan día a día en comercios y servicios relacionados.
Este año, la fecha se trasladó al lunes 29 de septiembre, decisión acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, y aprobada por el Ministerio de Trabajo.
Funcionamiento de locales, supermercados y shoppings: qué comercios abrirán y cuáles no
Aunque el lunes 29 es feriado para los empleados, no existe obligación legal de cerrar los locales. Sin embargo, lo que suele pasar en general es lo siguiente:
- Grandes cadenas, supermercados y shoppings suelen cerrar o suspender la atención para evitar problemas por falta de personal.
- Comercios atendidos por sus dueños, como los barriales, abrirán normalmente, ya que dependen directamente de ellos.
- Otros locales con personal contratado pueden operar solo si los empleados aceptan trabajar voluntariamente, recibiendo el pago con recargo que corresponde por feriado.
Día del Empleado de Comercio: cuánto se le paga a los trabajadores que presten servicio
La celebración de esta fecha está establecida por ley desde 2009 y se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, lo que significa que los empleados del rubro gozan de los mismos derechos que en un feriado nacional.
Respecto a los derechos de los trabajadores, la Ley 26.541 establece claramente: “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Esto implica que todos los trabajadores del sector tienen derecho a un día de descanso, y quienes presten servicios durante la jornada deben recibir el pago correspondiente a un feriado, con los recargos legales correspondientes.
En este sentido, la medida busca garantizar que los empleados de comercio puedan disfrutar de su día sin afectación de su remuneración habitual, y refuerza la importancia de la legislación laboral en la protección de los derechos de los trabajadores del sector.
La celebración del Día del Empleado de Comercio este año permitirá a los trabajadores descansar o cobrar el doble si deciden prestar servicio, mientras que la apertura de locales dependerá de la modalidad de cada comercio y la disponibilidad de su personal.