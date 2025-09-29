Día del Empleado de Comercio 2025: cómo funcionarán supermercados y shoppings este lunes 29 de septiembre

Este día se celebra cada año en Argentina para reconocer a los trabajadores del sector. Sin embargo, la fecha impacta en el funcionamiento de cientos de comercios, así como en los pagos de los empleados que deciden prestar servicio. Los detalles.

Feriado día del Empleado de Comercio. Foto: SEDC.

Cada 26 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Empleado de Comercio, una fecha destinada a reconocer a aquellos trabajadores que se desempeñan día a día en comercios y servicios relacionados.

Este año, la fecha se trasladó al lunes 29 de septiembre, decisión acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, y aprobada por el Ministerio de Trabajo.

Día del Empleado de Comercio 2025: todo lo que hay que saber sobre horarios y pagos.

Funcionamiento de locales, supermercados y shoppings: qué comercios abrirán y cuáles no

Aunque el lunes 29 es feriado para los empleados, no existe obligación legal de cerrar los locales. Sin embargo, lo que suele pasar en general es lo siguiente:

Grandes cadenas , supermercados y shoppings suelen cerrar o suspender la atención para evitar problemas por falta de personal.

Comercios atendidos por sus dueños, como los barriales , abrirán normalmente , ya que dependen directamente de ellos.

Otros locales con personal contratado pueden operar solo si los empleados aceptan trabajar voluntariamente, recibiendo el pago con recargo que corresponde por feriado.

Día del Empleado de Comercio: cuánto se le paga a los trabajadores que presten servicio

La celebración de esta fecha está establecida por ley desde 2009 y se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, lo que significa que los empleados del rubro gozan de los mismos derechos que en un feriado nacional.

Respecto a los derechos de los trabajadores, la Ley 26.541 establece claramente: “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Esto implica que todos los trabajadores del sector tienen derecho a un día de descanso, y quienes presten servicios durante la jornada deben recibir el pago correspondiente a un feriado, con los recargos legales correspondientes.

En este sentido, la medida busca garantizar que los empleados de comercio puedan disfrutar de su día sin afectación de su remuneración habitual, y refuerza la importancia de la legislación laboral en la protección de los derechos de los trabajadores del sector.

Día del Empleado de Comercio 2025: todo lo que hay que saber sobre horarios y pagos. Foto: NA.

La celebración del Día del Empleado de Comercio este año permitirá a los trabajadores descansar o cobrar el doble si deciden prestar servicio, mientras que la apertura de locales dependerá de la modalidad de cada comercio y la disponibilidad de su personal.