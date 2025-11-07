Sueldo empleado de comercio noviembre 2025: cuánto cobrarán este mes con el bono fijo
Luego del acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, los trabajadores del sector recibirán un aumento en el sueldo que cobrarán en noviembre. Este incremento forma parte de la suba escalonada definida en la última paritaria, que también estableció una suma fija vigente hasta diciembre de 2025.
El incremento comenzó a aplicarse en julio de este año y totaliza un 6%. Se desglosa de la siguiente manera:
- Julio: 1% más una suma fija de $40.000
- Agosto: 1% más una suma fija de $40.000
- Septiembre: 1% más una suma fija de $40.000
- Octubre: 1% más una suma fija de $40.000
- Noviembre: 1% más una suma fija de $40.000
- Diciembre: 1% más una suma fija de $40.000
Sueldo empleados de comercio noviembre 2025
Personal de maestranza:
- Maestranza A: $1.085.835
- Maestranza B: $1.088.863
- Maestranza C: $1.099.470
Personal administrativo:
También podría interesarte
- Administrativo A: $1.097.199
- Administrativo B: $1.101.749
- Administrativo C: $1.106.293
- Administrativo D: $1.119.933
- Administrativo E: $1.131.297
- Administrativo F: $1.147.967
Cajeros:
- Cajeros A: $1.100.986
- Cajeros B: $1.106.293
- Cajeros C: $1.113.113
Auxiliares:
- Auxiliar A: $1.100.986
- Auxiliar B: $1.108.563
- Auxiliar C: $1.133.570
Auxiliares especializados:
- Auxiliar Especializado A: $1.110.082
- Auxiliar Especializado B: $1.123.720
Vendedores:
- Vendedor A: $1.100.986
- Vendedor B: $1.123.723
- Vendedor C: $1.131.297
- Vendedor D: $1.147.967
Respecto a los empleados que realizan funciones discontinuas, “a tiempo parcial, bajo el régimen de jornada reducida, o que hayan incurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada cumplida”.
Además, informaron que “los incrementos del presente acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego”.
El acuerdo establecido entre la FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) estará en vigencia hasta el 30 de abril de 2026.