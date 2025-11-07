Sueldo empleado de comercio noviembre 2025: cuánto cobrarán este mes con el bono fijo

Tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, los trabajadores del sector verán un incremento en sus haberes correspondientes al mes de noviembre. Los detalles en la nota.

Empleados de comercio. Foto: cac.com.ar

Luego del acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, los trabajadores del sector recibirán un aumento en el sueldo que cobrarán en noviembre. Este incremento forma parte de la suba escalonada definida en la última paritaria, que también estableció una suma fija vigente hasta diciembre de 2025.

El incremento comenzó a aplicarse en julio de este año y totaliza un 6%. Se desglosa de la siguiente manera:

Julio : 1% más una suma fija de $40.000

Agosto : 1% más una suma fija de $40.000

Septiembre : 1% más una suma fija de $40.000

Octubre : 1% más una suma fija de $40.000

Noviembre : 1% más una suma fija de $40.000

Diciembre: 1% más una suma fija de $40.000

Empleado de comercio. Foto: Freepik

Sueldo empleados de comercio noviembre 2025

Personal de maestranza:

Maestranza A: $1.085.835

Maestranza B: $1.088.863

Maestranza C: $1.099.470

Personal administrativo:

Administrativo A: $1.097.199

Administrativo B: $1.101.749

Administrativo C: $1.106.293

Administrativo D: $1.119.933

Administrativo E: $1.131.297

Administrativo F: $1.147.967

Cajeros:

Cajeros A: $1.100.986

Cajeros B: $1.106.293

Cajeros C: $1.113.113

Auxiliares:

Auxiliar A: $1.100.986

Auxiliar B: $1.108.563

Auxiliar C: $1.133.570

Auxiliares especializados:

Auxiliar Especializado A: $1.110.082

Auxiliar Especializado B: $1.123.720

Vendedores:

Vendedor A: $1.100.986

Vendedor B: $1.123.723

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.147.967

Respecto a los empleados que realizan funciones discontinuas, “a tiempo parcial, bajo el régimen de jornada reducida, o que hayan incurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada cumplida”.

Además, informaron que “los incrementos del presente acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego”.

El acuerdo establecido entre la FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) estará en vigencia hasta el 30 de abril de 2026.