Aumentos de fin de año: a cuánto se va el precio de la carne, lácteos y huevos previo a los festejos de Navidad 2025

La llegada de las fiestas trae nuevamente preocupación por el aumento de los alimentos básicos: carne, lácteos y huevos encabezan las subas en los primeros días de diciembre. Todo indica que la mesa navideña será más cara y exigirá mayor planificación para las familias argentinas.

La carne cada vez más cara a poco de Navidad. Foto: NA.

Con la llegada de las fiestas de fin de año y los gastos extra que ellas implican, también se da una nueva preocupación para los argentinos: el aumento de los precios de los alimentos básicos, como carne, lácteos y huevos.

Según un informe de la consultora LCG, en los primeros días de diciembre los precios ya aumentaron un 0,7% y esta aceleración se observó por el incremento en los cortes vacunos que se aceleraron casi un 1% en tan solo una semana.

Los lácteos también tuvieron inflación en las últimas semanas. Foto: NA

Los lácteos, junto con la carne, fueron de los productos que más se vieron al alza y también explican dos tercios de la inflación alimentaria acumulada en las últimas semanas. Por lo tanto, se anticipa una mesa navideña más cara, pese a que algunas personas planifican con antelación las compras de alimentos.

Aumentos de la carne para Navidad

La carne, que ya había registrado una subida de sus precios del 10% en noviembre, otra vez estará ajustando sus valores en torno del 15% en los próximos días.

La carne subió y subirá para Navidad. Foto: NA.

Esto se debe a varios motivos, entre ellos, al aumento de las exportaciones, lo que reduce la oferta en el mercado interno. Sumado a eso, hay que tener en cuenta las inundaciones que afectaron a zonas productivas, lo que generó menos disponibilidad de ganado.

El incremento de los alimentos en la primera semana de diciembre

De las 10 categorías medidas por LCG, siete de ellas registraron aumentos en la primera semana del mes. Por ejemplo, el rubro que subió con mayor fuerza fue el de lácteos y huevos, con un 1,6%. Lo acompañaron los siguientes rubros:

Frutas: +1,4%

Bebidas e infusiones: +1%

Carnes: +0,8%

Azúcar: +0,5%

Pan, cereales y pastas: +0,5%

Las frutas, otro de los rubros que subió.

Por el contrario, tres grupos de alimentos mostraron bajas:

Condimentos y otros productos alimenticios: –0,5%

Verduras: –0,7%

Aceites: –0,9%

Con estos valores, todo hace prever una Navidad más cara para la mesa de los argentinos, que tendrán que rebuscarse para poder celebrar en familia este momento especial del año.