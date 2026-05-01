Paritarias de Comercio 2026.

El Gobierno nacional oficializó el acuerdo paritario del sector de Comercio para el período abril-junio de 2026 sin cambios, ratificando lo pactado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales. El convenio alcanza a más de 1.200.000 trabajadores en todo el país y suele marcar el pulso de otras negociaciones salariales.

De acuerdo con las escalas difundidas por FAECyS bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, los sueldos conformados ya superan el millón de pesos en todas las categorías. El incremento total es del 5% sobre los básicos de marzo distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. A esto se suma una asignación fija no remunerativa de $20.000, que se agrega a montos previamente acordados.

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en mayo con el nuevo aumento.

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en mayo 2026

Según las escalas vigentes correspondientes a abril (impactadas en mayo), los salarios para cajeros son:

Cajero A: $1.232.022

Cajero B: $1.237.623

Cajero C: $1.244.830

Estas cifras corresponden al salario conformado, que incluye el básico más dos sumas no remunerativas: una de $100.000 y otra de $20.000.

Uno de los adicionales clave es el “fallo de caja”, un plus que compensa el manejo de dinero y posibles diferencias en rendiciones. Para las categorías A y C, este concepto alcanza los $134.077,82, mientras que en la categoría B puede variar según el nivel de responsabilidad. También inciden otros ítems como la antigüedad (1% del básico por cada año trabajado) y el presentismo, establecido en el artículo 40 del CCT 130/75.

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en mayo 2026. Foto: Freepik

Con el aumento de mayo ya aplicado, el salario de un cajero A se ubica en torno a $1.232.079, y con el ajuste previsto para junio alcanzaría aproximadamente los $1.249.646. Además, en julio está prevista la incorporación de sumas no remunerativas al básico, lo que impactará en el cálculo del aguinaldo, vacaciones y otros adicionales.

Cuándo cobran los empleados de Comercio en mayo 2026

El acuerdo fue firmado en marzo por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y FAECyS, y luego homologado por el Gobierno.

Los trabajadores del sector suelen percibir sus haberes entre el 1 y el 10 de cada mes, cobrando en mayo los salarios de abril, que ya incluyen el primer tramo del 2% de aumento.

Además, se estableció una contribución solidaria de $28.000 por trabajador, a cargo de los empleadores, destinada a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), con el objetivo de sostener la cobertura médica en un contexto inflacionario.

Cuándo cobran los empleados de Comercio en mayo 2026. Foto: Reuters

Las partes acordaron una revisión en junio de 2026, que podrá activarse a pedido de cualquiera de los firmantes para ajustar escalas y porcentajes según la evolución económica. Cabe aclarar que este convenio no rige para acuerdos específicos en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), aunque los valores fijados funcionan como piso salarial.

El titular de FAECyS, Armando Cavalieri, destacó: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable”. Además, reconoció la “difícil situación que atraviesa la economía” con impacto “tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

Salario Mínimo en mayo 2026: de cuánto es y cómo impacta en Comercio

Desde el 1° de mayo de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) se ubica en $363.000 mensuales para trabajadores con jornada completa, y en $1.815 por hora para jornalizados. Este valor surge de la Resolución 9/2025 del Ministerio de Capital Humano, que estableció una serie de aumentos escalonados hasta agosto de 2026.

Salario Mínimo en mayo 2026: cuánto es y cómo impacta en Comercio. Foto: NA.

Por ley, ningún trabajador comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, el régimen agrario o la administración pública nacional puede percibir un salario inferior a ese piso.

En este contexto, los sueldos de los cajeros de supermercado se ubican muy por encima del salario mínimo: incluso la categoría más baja, con $1.232.022, lo triplica, sin contar adicionales como el fallo de caja, la antigüedad o el presentismo.