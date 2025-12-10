Uno por uno: ¿qué impuestos bajarían si se aprueba la reforma tributaria?

El proyecto es parte de la serie de reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Luis Caputo dio detalles del esquema y cuáles son sus objetivos.

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

Luis Caputo, el ministro de Economía, dio detalles del nuevo esquema impositivo en caso de que se apruebe la reforma tributaria, que tiene como objetivo “bajar la carga impositiva “a partir de un crecimiento más acelerado de la economía”.

“Va a haber un régimen de incentivo a la formalización laboral que incluye baja de cargas laborales por dos años, promoción del empleo registrado, reducción de cargas fiscales sobre el empleo; régimen de incentivos para medianas inversiones; exención de IVA y otras eliminaciones impositivas importantes”, afirmó el funcionario en el Encuentro de Líderes.

Caputo defendió el esquema de flotación entre bandas y pidió prudencia antes de avanzar hacia un sistema de flotación libre. Foto: Noticias Argentinas

¿Qué impuestos bajarían si se aprueba el proyecto?

Se eliminaríann los impuestos internos para electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones deportivas, telefonía celular y satelital, servicios audiovisuales, cine, seguros, alquileres destinados a vivienda y bienes suntuarios como joyería, piedras preciosas, ciertas prendas, alfombras y tapices.

Impuestos Foto: Unsplash.