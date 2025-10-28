La mesa chica del Gobierno: quiénes serían los encargados de negociar la reforma laboral y tributaria en el Congreso

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre y la reconfiguración del Congreso, el Gobierno planifica alianzas para negociar la reforma laboral y tributaria.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada Foto: NA

El gobierno de Javier Milei definirá quiénes serán sus aliados en el Congreso en medio del triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre que reconfiguró la Cámara de Diputados y Senadores. La intención será negociar la reforma laboral y tributaria que el Ejecutivo quiere implementar lo antes posible.

Patricia Bullrich será la encargada de encabezar los contactos en el Senado y al mismo tiempo, estudian perfiles para la Cámara de Diputados. “Tenemos que definir quién queda como presidente del interbloque”, indicaron desde el Gobierno a TN.

Diego Santilli y Patricia Bullrich, La Libertad Avanza. Foto: EFE

La alianza que busca el Gobierno en el Congreso

Desde Casa Rosada apuntan a Cristian Ritondo, jefe del PRO; y Luis Petri, actual ministro de Defensa que asumirá como diputado en diciembre. Por su parte, Gabriel Bornoroni seguiría como presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza.

De esta manera, el Gobierno proyecta una alianza con el PRO, un sector de la UCR y bloques federales, como los nuevos legisladores de Provincias Unidas, Innovación Federal e Independencia. La idea es que esta definición esté consumada una vez reconfigurado el Gabinete, teniendo en cuenta que Milei postergó esto hasta diciembre.

Javier Milei y Santiago Caputo. Foto: X

La próxima reunión del presidente para organizar los próximos lineamientos de la gestión de cara a 2026 no tiene fecha, pero estiman que será pronto, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el asesor Santiago Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y futura senadora de la Nación.