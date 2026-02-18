El jefe de Gabinete prepara un recorte del 20% de su área. Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

Javier Milei busca sancionar el proyecto de ley de Reforma Laboral para marcar el rumbo gubernamental firme y darle un mensaje a los mercados. El Gobierno tiene un año y nueve meses de mandato restantes y más de diez proyectos por Ministerio en puerta, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La mesa política tiene en cuenta que a la presidencia de Milei le quedan solo unos meses más para impulsar fuertes iniciativas en el Congreso ya que estiman que para el segundo semestre la relación con los aliados va a modificarse. “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, afirman.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

“El Gobierno está logrando triunfos legislativos importantes, al menos en la media sanción. Aún tiene pendiente consolidarlos en la sanción definitiva. Así como cuando empezás a perder las derrotas se encadenan, cuando ganás se genera un circuito virtuoso. Nos veo fortalecidos. Pero para consolidarlo tenemos que cerrar las sanciones definitivas”, opinó un importante estratega oficialista.

Los detalles del paquete de reformas que prepara el gobierno de Javier Milei

El Presidente acelera el paso. No solo quiere que la Reforma Laboral quede sancionada antes del 1° de marzo; también planea aprovechar el discurso de apertura de sesiones ordinarias para ampliar la hoja de ruta reformista con la que pretende cerrar su gestión. En ese escenario, buscará respaldo político para una batería de iniciativas que en la Casa Rosada consideran estratégicas.

Para el Gobierno, la sanción de la reforma laboral sería una señal fuerte hacia los mercados: demostrar capacidad para construir mayorías en temas sensibles, aún con concesiones y tensión en la calle. Tras la media sanción lograda con 42 votos a favor y 30 en contra, y pese a los cuestionamientos por el artículo sobre licencias médicas, en Balcarce 50 son categóricos. De una forma u otra, el proyecto tiene que salir.

El proyecto de ley se votó en general a la 1.20 de la madrugada del jueves 12 de febrero. Foto: Captura de pantalla Senado

Qué sigue en agenda para el Gobierno

Milei insiste puertas adentro con una hoja de ruta gradual: primero la Reforma Laboral, luego la Tributaria y recién después la Previsional. En su entorno aseguran que esta última debería debatirse tras las próximas elecciones presidenciales, una vez que las anteriores hayan estado en vigencia el tiempo suficiente.

Según pudo saber Infobae, en Balcarce 50 aseguran que cada Ministerio tiene bajo siete llaves varios proyectos y medidas aún no revelados. “Tienen preparados por lo menos diez paquetes de reformas cada uno”, deslizó una altísima fuente oficial en estricto hermetismo.

En lo inmediato, el Gobierno busca fortalecer el clima de inversiones y profundizar la apertura comercial. Apuntan a avanzar con el acuerdo Mercosur–Unión Europea, enviar al Congreso los puntos clave del tratado con Estados Unidos y someter a consideración parlamentaria la adhesión al Consejo de Paz que impulsa Donald Trump. En el Senado, además, sigue pendiente la asignación de Fernando Iglesias como embajador ante la UE y Bélgica.

Donald Trump en la presentación del Consejo de Paz en Davos. Foto: EFE

El Gobierno también planea retomar los capítulos impositivos que quedaron fuera del Presupuesto 2026, con foco en la baja de impuestos. Se estudia una simplificación tributaria que incluya cambios en Ganancias y eventualmente un “IVA dividido”, con el desafío de sostener el equilibrio fiscal. Entre los pendientes figura la prórroga del régimen de promoción de energías renovables, que podría enviarse en ordinarias.