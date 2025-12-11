La canasta básica aumentó 3,6%: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en noviembre

Según lo informado por el INDEC, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total (CBT) se ubicaron por encima del dato de inflación, que fue del 2,5% para el undécimo mes del año.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves los datos de las canastas básicas (CBA y CBT) correspondientes a noviembre. Según lo informado, ambos indicadores quedaron por encima de la inflación del mismo mes.

Según lo informado por el INDEC, la variación mensual fue de 4,1% para la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de 3,6% para la Canasta Básica Total (CBT).

De esta manera, ambas canastas se ubicaron por encima del dato de inflación, que fue del 2,5% para noviembre.

En el acumulado del año, la variación supera el 20% para ambos casos: fue de 26,1% para la CBA y 22,7% para la CBT.

Con respecto a la medición interanual -contra noviembre del 2024- la CBA aumentó 28,9% y la CBT 25,5%. En este caso, ambas canastas quedaron por debajo de la inflación interanual (31,4%).

La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre 2025. Foto: INDEC

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en noviembre 2025

Con respecto a los ingresos familiares que se necesitaron para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC indicó:

Una persona : necesitó $406.903.

Una familia de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61: necesitó $1.000.980.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-: necesitó $1.257.329.

Un hogar de cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año-: se requirió una suma de $1.332.433.

El ingreso mínimo para evitar estar bajo la línea de indigencia en noviembre de 2025

Los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron: