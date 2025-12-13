La industria textil, en crisis: en octubre, las fábricas utilizaron menos del 33% de su capacidad instalada

El sector atraviesa una profunda crisis y los analistas lo atribuyen al boom de ventas que genera la importación de productos chinos. De esta manera, tocó su menor nivel en dos años.

Industria textil

La industria textil atraviesa una profunda crisis que generó que, según informó el INDEC, operara en octubre por debajo del 33% de la capacidad instalada.

Dicho número es el menor nivel en dos años y los analistas lo atribuyen al boom de importaciones de productos chinos de plataformas como Shein o Temu.

Logo de TEMU y SHEIN. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

“La desregulación del régimen courier, la flexibilización aduanera y la falta de controles sobre plataformas digitales abrieron una puerta que China aprovechó como ningún otro país. Hoy, el gigante asiático no solo domina más del 70% del mercado textil importado, sino que también está desplazando la producción nacional y el trabajo argentino”, afirmó el documento difundido por la Fundación Pro Tejer.

Con estas condiciones, los productores locales tienen serias complicaciones para competir, generando una fuerte caída del empleo.

Industria textil - economía argentina

El impacto chino

Las importaciones textiles desde China creció a tal punto que 7 de cada 10 prendas que ingresan al país llegan desde el gigante asiático.

Entre enero y octubre de 2024 y el mismo lapso de 2025, las importaciones chinas aumentaron 109%, mientras que el promedio total de ingresos textiles experimentó un incremento de 89%.