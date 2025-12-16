Cambios en la administración de ARCA: Andrés Vázquez es el nuevo director ejecutivo tras la salida de Juan Pazo

A través del Boletín Oficial, las autoridades nacionales informaron acerca del cambio de posiciones en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: Wikipedia.

Hay movimientos en la administración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Andrés Edgardo Vázquez tomará el lugar de director ejecutivo que dejó vacante Juan Alberto Pazo.

Así se informó a través del Boletín Oficial, donde se mencionó que este cambio de autoridades regirá desde el próximo jueves 18 de diciembre.

Juan Pazo, titular del ARCA. Foto: NA

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.

En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el cambio en la dirección ejecutiva apunta a asegurar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país.

Andrés Vázquez, nuevo director de ARCA. Foto: Redes sociales

ARCA es el ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP.

El recambio en la conducción del organismo recaudador se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, período de alta actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.