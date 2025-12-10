Cambios en ARCA: cuál es el nuevo monto máximo para las transferencias en diciembre 2025

ARCA confirmó los límites para transferencias, extracciones y operaciones bancarias que rigen en diciembre de 2025, con el fin de reforzar controles y transparentar movimientos de grandes sumas de dinero.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificó en este diciembre 2025 cuáles son los límites a las transferencias, extracciones y operaciones bancarias. El objetivo es reforzar los controles sobre grandes movimientos de dinero y evitar maniobras irregulares.

Si bien la medida no implica bloqueos automáticos, sí establece que bancos y billeteras virtuales podrán retener fondos hasta que el usuario presente la documentación que justifique el origen del dinero. Por este motivo, resulta clave que los clientes conozcan los montos fijados y tengan preparados los comprobantes necesarios para no enfrentar demoras.

Asimismo, las entidades financieras deben informar a la ex AFIP sobre transferencias que superen ciertos montos.

Transferencias y extracciones: los topes que rigen en diciembre 2025

Transferencias o acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Extracciones en efectivo: límite de $10.000.000 para ambos casos.

Saldos al cierre del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin necesidad de informar.

En caso de superar estos montos, las entidades financieras pueden pedir documentos como facturas, contratos de compraventa, recibos de sueldo, constancias de monotributo o un certificado de origen de fondos emitido por un contador.

Nuevos límites en cuentas y billeteras virtuales: claves para evitar bloqueos

Conservar comprobantes: siempre guardar facturas, contratos o recibos que respalden el dinero recibido o enviado.

Evitar fraccionar transferencias: dividir montos grandes en varias operaciones para “pasar desapercibido” genera alertas automáticas.

Responder rápido a los pedidos del banco: si la entidad solicita documentación, lo mejor es presentarla lo antes posible para liberar los fondos.

Planificar operaciones importantes: si vas a vender una propiedad o recibir una suma elevada, avisar al banco y preparar la documentación con antelación puede evitar complicaciones.

Desde ARCA remarcaron que estas medidas buscan darle mayor transparencia al sistema financiero y garantizar que los movimientos de grandes sumas tengan respaldo claro. Para el usuario común, la clave está en conocer los topes y no esperar a último momento para justificar operaciones importantes.