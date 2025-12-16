El Gobierno comunicó que volvió a registrar superávit fiscal en noviembre 2025: de cuánto es el porcentaje del PBI que acumula en el año

Los datos oficiales fueron difundidos por el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo. Los detalles.

Luis Caputo. Foto: NA/Juan Vargas

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró cerrar el mes de noviembre 2025 con superávit fiscal y financiero, pese a la merma en la recaudación asociada al nivel de actividad y a las medidas de alivio implementadas para el sector agropecuario en la antesala electoral. A falta de un mes para finalizar el año, el Gobierno ya alcanzó el objetivo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establecía un superávit primario del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque todavía resta conocer el resultado de diciembre, un período que históricamente suele arrojar déficit.

“En noviembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones”, publicó el ministro en su cuenta oficial de Twitter. Con ese desempeño, durante los primeros once meses del año se acumuló un superávit primario cercano al 1,7% del PBI y un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,6% del PIB.

Ministerio de Economía

Este resultado se explicó por una contracción del gasto primario del 14,2% en términos reales en comparación con noviembre de 2024. En el detalle de las erogaciones, las jubilaciones y pensiones contributivas mostraron un incremento interanual del 5,5%, mientras que la Asignación Universal para Protección Social creció 7,4%.

“Además de los impuestos que se fueron eliminando o reduciendo en el período, el crecimiento interanual en los recursos estuvo afectado por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación”, señaló Caputo. Entre esos factores, mencionó el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales correspondientes a personas humanas en 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

En materia de ingresos, durante noviembre se registraron $11.402.650 millones, lo que implicó una suba del 18,7% interanual. Los recursos tributarios crecieron 16,3%, impulsados principalmente por los Derechos de Importación, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, el IVA neto de reintegros, los Débitos y Créditos y el impuesto a las Ganancias.

Por el lado del gasto, las erogaciones totales sumaron $9.274.641 millones. Dentro de ese total, las prestaciones sociales alcanzaron $6.497.181 millones, mientras que las remuneraciones se ubicaron en $1.247.830 millones.

En relación con el resultado financiero, el equipo económico de Caputo comparó la cifra actual con la de noviembre de 2023, cuando Sergio Massa se desempeñaba como ministro de Economía y candidato a presidente. En aquel entonces, se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación.

“El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Esto se observó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% que registró el Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre”, afirmó Caputo.

Luis Caputo. Foto: REUTERS

El dato fue destacado por integrantes del equipo económico, entre ellos el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Martín Vauthier, quien subrayó que el gasto primario se redujo 14,2% en términos reales en el penúltimo mes del año.

En la última revisión con el FMI, Caputo había asumido el compromiso de cerrar 2025 con un superávit fiscal primario del 1,6% del PBI. Sin embargo, en el tramo final del año el equipo económico enfrenta mayores erogaciones, entre ellas, el pago de aguinaldos en diciembre y enero, un factor que en ejercicios anteriores contribuyó a resultados deficitarios.