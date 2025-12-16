El Gobierno quiere cerrar el acuerdo comercial con Estados Unidos lo antes posible: cuáles son los próximos pasos

El Poder Ejecutivo intensificó las gestiones para avanzar en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Los detalles de las negociaciones de Javier Milei.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

El Gobierno nacional intensificó en los últimos días las gestiones para avanzar en la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos en un contexto de reuniones técnicas y políticas que buscan acercar posiciones y definir los puntos centrales del entendimiento. Desde Casa Rosada, apuntan a mostrar resultados concretos en el corto plazo en línea con la estrategia de apertura económica que impulsa Javier Milei.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, las próximas semanas estarán marcadas por encuentros preparatorios entre funcionarios argentinos y representantes del gobierno estadounidense, con el objetivo de ordenar los capítulos sensibles del acuerdo. Entre los ejes en discusión, se encuentran:

Acceso a mercados

Condiciones para las exportaciones argentinas

Compromisos regulatorios que podrían asumir ambas partes.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

Desde el oficialismo, señalaron que el diálogo con la Casa Blanca se encuentra en una etapa avanzada, aunque aclararon que aún restan definiciones técnicas antes de la firma. En ese sentido, remarcaron que el proceso se desarrolla de manera gradual y coordinada para evitar tensiones internas y asegurar que el acuerdo sea compatible con el marco normativo vigente.

El eventual entendimiento con Estados Unidos es considerado una pieza clave dentro de la política exterior del Gobierno, que busca fortalecer los vínculos con los principales socios comerciales y atraer inversiones. En la Casa Rosada destacan que un acuerdo de este tipo podría mejorar la previsibilidad para el sector privado y potenciar sectores estratégicos de la economía.

Al mismo tiempo, el avance de las negociaciones es seguido de cerca por el Congreso y por distintos sectores productivos, atentos al impacto que podría tener en la industria local y en el comercio exterior. Por eso, desde el Ejecutivo insisten en que cualquier definición final será comunicada una vez que estén cerrados los aspectos centrales del entendimiento.

Con este movimiento, el Gobierno refuerza su alineamiento con el gobierno de Donald Trump y busca consolidar una agenda internacional enfocada en la apertura de mercados y la integración económica, mientras continúan las conversaciones para darle forma definitiva al acuerdo comercial.

Los dos puntos del acuerdo comercial con EEU que el gobierno de Javier Milei todavía no puede poner en marcha

Prohibición de importaciones producidas con trabajo forzoso u obligatorio

Parte del acuerdo exige que Argentina implemente un control riguroso en su frontera, es decir, impedir la entrada de bienes si hay sospecha de explotación laboral. Pero el Gobierno advierte que aún no tiene claro qué estándar internacional aplicar ni un mecanismo propio aduanero que garantice el cumplimiento.

Reformas en propiedad intelectual

Estados Unidos pide que Argentina ajuste su régimen para patentes, medicamentos, derechos de autor y datos de prueba, entre otros. En particular, solicitan ratificar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y modernizar el sistema del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

Desde el Gobierno aseguran que no harán cambios inmediatos en la Ley de Patentes ni en la estructura del INPI. El argumento oficial: los plazos internos y los riesgos de presión sobre precios de medicamentos hacen inviable una reforma profunda en lo inmediato.