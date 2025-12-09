Luis Caputo anticipó que buscará US$1.000 millones: la licitación del Gobierno para cubrir vencimientos de deuda en dólares

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, emitirá un título en dólares que servirá como parte del vencimiento de los US$4.500 millones que debe afrontar en enero 2026.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA.

Luego de ocho años, el Gobierno comunicó la vuelta a los mercados internacionales de deuda. El propósito central de esta nueva emisión será cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo que Luis Caputo buscará obtener un monto de US$1.000 millones a una tasa del 9%.

El título será denominado BONAR 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento. Los interesados deberán presentar sus ofertas desde el miércoles 10 de diciembre de 10 a 15. Se propone el precio de compra del bono lo que determina el rendimiento final.

La operación es clave para que Argentina recupere parcialmente el acceso al mercado de capitales y también funciona como una respuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha solicitado al Ejecutivo avanzar en la acumulación de reservas.

Los fondos obtenidos de la licitación se aplicarán para cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29, que opera el 9 de enero de 2026. Se estima que el monto aplicado para cancelar dicho vencimiento será de unos U$S 1.187 millones.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

La colocación evita que el Tesoro Nacional deba acudir al mercado cambiario local para comprar los dólares necesarios, un proceso que podría influir negativamente en la cotización y la inflación. La decisión de utilizar legislación argentina se debe a que la vigente Ley Guzmán exige que cualquier emisión de deuda con legislación extranjera sea aprobada por el Congreso Nacional.

Indiferencia del mercado y riesgo país por encima de los 630 puntos

Si bien la señal que busca dar el Ministerio de Economía es que Argentina tendrá el financiamiento necesario para afrontar sus pagos de deuda, los inversores siguen insatisfechos y pretenden más precisiones sobre el plan cambiario y monetario del gobierno para los próximos dos años.

Caputo explicó que esta colocación le permite al país tomar dólares del mercado y de esta forma las próximas divisas que pueda comprar se podrán retener como reservas, dado que no se deberán aplicar al pago de deuda. Sin embargo, la jugada pasó desapercibida en el mercado, dado que los bonos de la deuda con ley extranjera cotizaron en forma lateral y en consecuencia el Riesgo País sigue en 636 puntos.

En estos niveles es imposible que el Gobierno pueda colocar deuda en el mercado internacional, dado que debiera pagar una tasa en dólares por encima de 10%. La operación es con un título con legislación nacional, lo cual acota el universo que lo puede suscribir y no es una estrategia sostenible en el tiempo. Incluso operadores intuyen que la subasta arrancará con una demanda pre acordada de cierto volumen que garantice un buen resultado.

Luis Caputo. Foto: NA

Caputo estima conseguir US$ 1.000 millones

Durante un encuentro de la Fundación IEB, el jefe del Palacio de Hacienda anticipó que buscará obtener un monto de US$1.000 millones a una tasa del 9%. Al respecto, la consultora Invecq manifestó que el principal objetivo del Gobierno será afrontar los vencimientos sin que tengan impacto en las reservas.

“La intención oficial es avanzar con emisiones soberanas bajo ley NY en los próximos meses, aunque para ello deberá primero obtener aprobación del Congreso. En resumen, el objetivo central es afrontar los vencimientos sin impactar en las reservas y, si estas colocaciones continúan, permitir que el BCRA acumule reservas propias, algo que el mercado demanda para garantizar que el país cuente con un colchón capaz de enfrentar episodios de inestabilidad, tanto local como internacional”, señaló en un reciente informe.