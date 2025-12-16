Una provincia entrega un bono de $700.000 para fin de año: quiénes lo reciben y cuándo

Un territorio confirmó las fechas de cobro de un grupo de trabajadores para diciembre 2025, que incluye un bono con el objetivo de reforzar sus ingresos.

Las fechas de cobro para estatales en Santiago del Estero. Foto: NA.

El Gobierno de la provincia de Santiago del Estero anunció el cronograma de pagos correspondiente al fin de año para los trabajadores de la administración pública provincial, que incluye un importante bono de $700.000.

La medida, confirmada por el Ministerio de Economía, detalla las fechas de pago del aguinaldo, el bono extraordinario y los sueldos de diciembre.

¿Cuándo se depositará el aguinaldo para estatales en la provincia de Santiago del Estero?

Según el cronograma oficial, el aguinaldo será depositado el miércoles 18 de diciembre. Este pago corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida por los estatales durante el segundo semestre del año. Este monto busca garantizar que los trabajadores cuenten con un refuerzo adicional para afrontar las festividades de fin de año.

La fecha de cobro de los estatales de Santiago del Estero. Foto: REUTERS

Bono extraordinario para estatales en Santiago del Estero

El bono extraordinario de $700.000, que se abonará en tres cuotas, también será depositado en diciembre. Según el calendario anunciado, el 23 de diciembre se hará efectivo el tercer y último pago de este bono, lo que completará el total de $2.100.000 otorgados por la provincia.

Este bono no es remunerativo ni bonificable, pero tiene como objetivo paliar el impacto de la inflación y fortalecer los ingresos de los trabajadores públicos provinciales. Las primeras dos cuotas fueron abonadas en octubre y noviembre, respectivamente.

También se depositará la tercera cuota del bono extra.

Pago de los sueldos de diciembre para estatales de Santiago del Estero

Por otro lado, el pago de los sueldos de diciembre se realizará en dos jornadas, dependiendo de la terminación del DNI de cada trabajador. De acuerdo con lo informado, los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 29 de diciembre : trabajadores con documentos terminados en 0, 1, 2, 3 o 4 .

Martes 30 de diciembre: trabajadores con DNI terminados en 5, 6, 7, 8 o 9.

Este esquema busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los haberes antes de las celebraciones de fin de año. Con estas medidas, el gobierno provincial busca garantizar el bienestar económico de los empleados estatales en un contexto económico desafiante.