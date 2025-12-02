Aguinaldo de diciembre 2025: hasta qué fecha se puede cobrar el Sueldo Anual Complementario

En el último mes del año se entregará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Todos los detalles, en la nota.

Créditos, préstamos, dinero, plata. Foto: Reuters.

El inicio de diciembre 2025 puede traer buenas noticias para millones de trabajadores en Argentina. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará en el último mes del año, por lo que resulta conocer las fechas vinculadas al aguinaldo.

Hasta qué día se puede pagar el aguinaldo de diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre 2025 está destinado a los trabajadores registrados, y a los jubilados y pensionados del sistema previsional. Esta liquidación coincide con el mes de diciembre y se puede pagar hasta el jueves 18 de diciembre.

Los empleadores deberán pagar el aguinaldo durante diciembre 2025.

Sin embargo, las empresas cuentan con un lapso de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Por ende, algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el miércoles 24 de diciembre de 2025.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Quienes cuentan con una antigüedad igual o mayor a seis meses en su puesto laboral, reciben el 50% de la remuneración más alta del semestre. Es decir, dentro del rango de julio a diciembre.

Cobro de aguinaldo en diciembre 2025. Foto: NA (Damián Dopacio)

Para los trabajadores que no completan los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados, ya que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre. Según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para hacer el cálculo exacto.

De esta manera, para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC se debe hacer la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

El aguinaldo se cobra en la misma fecha que la prestación principal de diciembre 2025 y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. Conforme al monto de sus jubilaciones, los pagos se agrupan en diferentes semanas, siempre considerando la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados. Foto: NA (Juan Vargas)

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo