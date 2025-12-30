ARCA: calendario completo de vencimientos de enero 2026 para autónomos, monotributistas, IVA y empleadores

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicó las fechas clave para cumplir con pagos y presentaciones en enero de 2026. El cronograma incluye a autónomos, monotributistas, empleadores, trabajadores de casas particulares y responsables inscriptos en el IVA, con vencimientos según el tipo de obligación y la terminación del CUIT.

ARCA ya difundió el calendario de vencimientos de enero 2026. Foto: GN Noticias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el nuevo cronograma de vencimientos correspondiente a enero de 2026, con las fechas clave que deberán tener en cuenta contribuyentes de distintos regímenes. El calendario incluye a trabajadores autónomos, monotributistas, empleadores, trabajadores de casas particulares y responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y establece plazos diferenciados según el tipo de obligación y la terminación del CUIT.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

Desde el organismo recordaron la importancia de cumplir con los pagos y presentaciones en tiempo y forma, ya que el atraso en las obligaciones fiscales puede derivar en multas, intereses y otros inconvenientes administrativos.

Pago mensual de los trabajadores autónomos

En el caso de los trabajadores autónomos, el pago mensual deberá realizarse de acuerdo con la terminación del CUIT. Aquellos cuyos CUIT finalicen en 0, 1, 2 y 3 deberán abonar el lunes 5 de enero de 2026. Los terminados en 4, 5 y 6 tendrán como fecha límite el martes 6 de enero, mientras que los que finalicen en 7, 8 y 9 deberán hacerlo el miércoles 7.

Pago mensual de los empleadores

Para los empleadores, ARCA fijó el calendario para la presentación y el pago de la declaración jurada del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). Los CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3 vencerán el viernes 9 de enero; los terminados en 4, 5 y 6, el lunes 12; y los finalizados en 7, 8 y 9, el martes 13 de enero de 2026.

Pago mensual de los trabajadores de casas particulares

En cuanto a los trabajadores de casas particulares, los empleadores deberán tener en cuenta dos vencimientos. El lunes 12 de enero será la fecha límite para el pago obligatorio mediante el Formulario 102/RT, mientras que el jueves 15 de enero vencerá el pago voluntario a través del Formulario 575/RT. Estas fechas aplican a todas las terminaciones de CUIT. Cabe aclarar que los pagos son a mes vencido, por lo que las cuotas que vencen en enero corresponden a diciembre e incluyen los montos actualizados por ARCA.

Pago mensual responsables inscriptos en el IVA

Los responsables inscriptos en el IVA deberán presentar y abonar la declaración jurada junto con el Libro de IVA Digital entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, según la terminación del CUIT. Desde el organismo aconsejan no esperar al último día, ya que el sistema puede presentar demoras en jornadas de alta demanda.

Fechas de pago en ARCA. Foto: NA.

Pago mensual monotributistas

Por último, los monotributistas deberán abonar la cuota mensual antes del martes 20 de enero. En este caso, el vencimiento es único y no depende del número de CUIT, por lo que todos los pequeños contribuyentes comparten la misma fecha límite.