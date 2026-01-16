Lácteos Verónica en crisis. Foto: Archivo.

La empresa Lácteos Verónica, con sede en la localidad de Cañuelas, paralizó las operaciones en tres de sus plantas tras semanas de salarios impagos, lo que derivó en que los trabajadores tomaran las instalaciones en reclamo de sus pagos adeudados. La medida de fuerza se inició cuando un grupo de empleados denunció que no recibía sus haberes y decidió ocupar las plantas para visibilizar la situación y exigir una respuesta inmediata de las autoridades de la firma.

Según informaron los trabajadores y sus representantes, las demoras en los pagos se prolongaron por varios períodos, lo que generó una fuerte tensión interna. Del reclamo también participaron delegados gremiales que agilizan las gestiones ante las autoridades laborales para buscar una salida al conflicto.

Los trabajadores indicaron que los salarios no fueron abonados en término, y que la situación se agravó en las últimas semanas por la falta de respuestas claras de la empresa. La ocupación pacífica de las plantas responde, según sus voceros, a la necesidad de “tener la atención de la firma y de las autoridades que correspondan” para destrabar los pagos pendientes y garantizar el normal funcionamiento de la producción.

En respuesta a la protesta, desde la compañía aseguraron que están trabajando en una reestructuración interna para recuperar el ritmo de producción y normalizar los pagos, aunque no dieron fechas precisas para el depósito de los salarios atrasados ni detalles sobre las causas de los retrasos. Fuentes gremiales afirmaron que se hicieron presentaciones ante la Delegación Regional de Trabajo para formalizar el reclamo y solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.

La situación de Lácteos Verónica en el arranque del 2026

Lácteos Verónica es una firma con presencia en el mercado regional y su paralización generó preocupación entre proveedores y distribuidores, que se enfrentan a demoras en entregas y pagos. El sector lácteo atraviesa un momento complejo en Argentina, con ajustes en costos, variaciones en el precio de la materia prima y márgenes de rentabilidad reducidos, factores que, según especialistas, pueden complicar la operativa de empresas medianas.

Además, el conflicto laboral ocurre en un contexto más amplio de tensión en varios sectores productivos del país, donde ocurren reclamos por incumplimientos salariales, suspensiones o despidos, en un marco de inflación persistente y presiones de costos operativos. Organizaciones gremiales señalaron que este tipo de conflictos se intensifican cuando las empresas no logran sostener el ritmo de pagos frente a aumentos de insumos y energía.

Qué seguimiento se espera del Ministerio de Trabajo

Autoridades de la cartera laboral provincial y nacional están al tanto del conflicto y, según fuentes sindicales, se espera que convoquen a una audiencia entre las partes para intentar mediar una solución y evitar un agravamiento de la medida de fuerza. El objetivo es lograr un acuerdo de pago escalonado que permita que los trabajadores perciban lo adeudado sin que la empresa pierda viabilidad operativa.