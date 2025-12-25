Recategorización del monotributo 2026: hasta cuándo se puede hacer y qué tener en cuenta con ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó las fechas clave para que los monotributistas revisen su facturación y actualicen su categoría de cara al próximo año. El proceso es digital y obligatorio en la mayoría de los casos.

Monotributistas: hasta cuándo se puede hacer la recategorización en 2026 y qué tener en cuenta. Foto: Freepik.

La llegada del cierre de año obliga a miles de trabajadores independientes a revisar sus números y anticiparse a uno de los trámites fiscales más importantes del calendario: la recategorización del Monotributo.

En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya confirmó cuándo deberá realizarse el proceso correspondiente a 2026.

Monotributistas: hasta cuándo se puede hacer la recategorización en 2026 y qué tener en cuenta. Foto: GN Noticias

¿Hasta cuándo se puede hacer la recategorización del monotributo en 2026?

Según establece la normativa vigente, la recategorización es obligatoria y se lleva a cabo dos veces al año, en febrero y agosto. El primer vencimiento del próximo año será en febrero de 2026, momento en el que los monotributistas deberán analizar su facturación de los últimos 12 meses para determinar si continúan en la misma categoría o si deben cambiar de escala.

El trámite tiene como objetivo ajustar la situación fiscal de cada contribuyente en función de sus ingresos reales y otros parámetros del Régimen Simplificado. Cuando la facturación acumulada supera o queda por debajo de los límites de la categoría actual, la recategorización pasa a ser obligatoria y debe realizarse dentro de los plazos establecidos.

Monotributistas: hasta cuándo se puede hacer la recategorización en 2026 y qué tener en cuenta. Foto: ARCA.

Sin embargo, no todos los monotributistas están alcanzados por esta obligación en febrero. Quedan exceptuados aquellos que no hayan superado los topes de facturación correspondientes a su categoría vigente, así como quienes tengan una antigüedad menor a seis meses dentro del régimen, ya que aún no cuentan con un año completo de actividad.

Cómo realizar la recategorización del monotributo

El trámite se realiza de forma completamente digital a través del portal Monotributo de ARCA. Para acceder, es necesario contar con CUIT y Clave Fiscal.

Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe seleccionar la opción “Recategorización”, donde se visualizan los datos actuales y se solicita el monto total facturado durante el último año.

Monotributistas: hasta cuándo se puede hacer la recategorización en 2026 y qué tener en cuenta. Foto: Unsplash.

Un punto clave a tener en cuenta es que, si bien hasta enero de 2026 continúan vigentes los topes actuales, el organismo prevé definir una nueva escala con valores actualizados para la recategorización de febrero.

Como referencia, en la actualidad la categoría A tiene un límite cercano a los 9 millones de pesos anuales, mientras que la categoría K alcanza un tope aproximado de 95 millones.

Cumplir con la recategorización en tiempo y forma es fundamental para evitar recategorizaciones de oficio, multas o sanciones por parte del organismo. Por eso, especialistas recomiendan revisar con anticipación la facturación emitida durante el año y llegar a febrero con los datos ordenados.