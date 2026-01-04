Cuenta DNI: el listado completo de los descuentos y beneficios durante enero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renovó sus posibilidades de ahorro para los usuarios. Enterate todo, en la nota.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI se renueva cada mes, con nuevas propuestas para sus usuarios en lo que tiene que ver con descuentos y beneficios. La billetera virtual del Banco Provincia presentó su nuevo listado de ahorros para enero 2026.

El nuevo año comenzó con algunas renovaciones para la aplicación, con un descuento especial en marcadas seleccionadas que tienen especial vínculo con la temporada de verano 2026.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Además, hay una unión entre Cuenta DNI e YPF, con una propuesta especial para los fines de semana del primer mes de 2026.

Algo a tener en cuenta es que el descuento en carnicerías se unió al beneficio en comercios de cercanía. Por ende, ofrecerá un 20% de ahorro cada viernes, con un tope semanal de $5.000.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes , que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes , en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Cuenta DNI. Foto: Twitter @bancoprovincia.

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos: